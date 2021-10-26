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Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросу

  • 26.10.2021, 18:41,
  • В Мире + Европа Россия Экономика
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Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросуВице-премьер, глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну 25 октября в ходе брифинга сообщил, что 27 октября в Санкт-Петербурге у него состоится встреча с главой российского концерна «Газпром» Алексеем Миллером. Цель встречи – продолжение диалога по поставкам газа, пишет информагентство «Молдпрес»

По словам министра, стороны обсудят задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом», которая начала формироваться еще в 1994 году. Он считает, что перед тем, как брать на себя обязательства по долгу, необходимо провести независимый аудит.   

Касательно стоимости топлива чиновник заявил, что Кишинев надеется на получение такой цены, которая устанавливается «Газпромом» при заключении долгосрочных контрактов. 

Спыну также прокомментировал результаты ранее проведенных переговоров.  Член кабмина отметил, что они были сложными. Концерн предложил Молдавии скидку на газ в размере 25 процентов на «определенных условиях», однако республика пока не приняла данное предложение.  

Напомним, что ситуация с дефицитом газа в стране обострилась настолько, что молдавскому правительству пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. 


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