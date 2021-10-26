» Казахстан выразил намерение расширить сотрудничество с Венгрией в банковской сфере

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин 25 октября провёл встречу с заместителем венгерского Премьера Михаем Варга, прилетевшим в республику с официальным визитом. Сторонами были обсуждены текущее состояние и возможности укрепления взаимовыгодных отношений в таких серах, как экономика, торговля, финансы, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, АПК, ГМК, здравоохранение, наука и другие. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Премьер-министра страны.

Мамин заявил, что у обоих государств в настоящее время имеется огромный потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в рамках энергичных темпов восстановления экономики Казахстана и Венгрии от негативных последствий пандемии коронавируса.

В ходе проведения казахско-венгерского бизнес-форума участники достигли определённой договорённости по внедрению совместных инвестпроектов в области медицинского туризма, АПК, возобновляемых энергетических источников, транспорта, а также финансов.

Стороны акцентировали внимание на вопросах партнёрства на площади МФЦ «Астана». К настоящему моменту в предприятии действует представительство EXIM венгерского банковского учреждения. В данном контексте отмечено, что Казахстан намерен укрепить партнёрство и с другими финансово-банковскими компаниями Венгрии.