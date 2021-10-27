Прошли переговоры министров иностранных дел Туркменистана и Ирана

В ходе поездки 26-28 октября делегации Туркменистана во главе с главой МИД Рашида Мередова в Иран прошли дипломатические консультации с главой МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахияном. Стороны обсудили главные вопросы по расширению транспортных коридоров, энергообеспечению и контактов по каналу Туркменбаши–Бендер-Энзели с целью развития морских перевозок. Отмечен нынешний позитивный процесс действия КПП на границе Туркменистана и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Акцентировано внимание на совершенствование политических переговоров по широкому спектру вопросов, применение ранее заключённых договоров, взаимовыгодное сотрудничество и инициативы двух стран на региональных и мировых площадках.

Согласно Совместной программе взаимодействия министерств иностранных дел Туркменистана и Ирана на 2021-2022 годы была выражена надежда на проведение нового этапа встречи в Туркменистане в 2022 году. Кроме этого, выражено общее мнение дальнейшего улучшения договорно-правовой базы, содержащей в себе ряд документов межправительственного и межведомственного характера.

Также глава туркменского МИД был принят лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Были переданы тёплые слова приветствия со стороны туркменского президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны подтвердили налаженность аспектов в области политики и дипломатии, торговле и экономике, поинтересовались продвижением дальнейшего взаимодействия на региональных и международных платформах.