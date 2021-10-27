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В Чарваке на территории мусорной свалки возведут новую трёхзвёздочную гостиницу

В Чарваке на территории мусорной свалки возведут новую трёхзвёздочную гостиницуЗемельный участок в Бостанлыкском районе Ташкентской области вблизи Чарвакского водохранилища выставили на продажу с условием, что на данной территории будет создан трёхзвёздочный отель на не менее 3-4 этажа и 50 гостиничных номеров. Также на этом месте намечено возвести детскую и спортивную площадки, бассейна и малого амфитеатра. Такой лот был опубликован на аукционном портале E-auksion через управление АУГА по Ташкентской области.

Общая площадь территории составляет 1 гектар. На данном участке ранее была свалка мусора, а теперь территорию решили облагородить.

Будущий владелец этого участка должен в течение двух лет после покупки инвестировать в проект не меньше 2 миллионов долларов и разработать 20 рабочих мест по согласованию дирекции «Чарвак».

Стартовая цена лота составляет 2,64 миллиарда сумов. Заявки на участие можно подать до 23 ноября текущего года, а сам аукцион состоится 25 ноября этого же года.

В этом году активизировалась продажа туристических объектов у Чарвака. Также, на аукцион выставлены и другие объекты, том числе и автозаправка. Несколько лотов уже распроданы: зоны отдыха «Сойлик», «Гидроэнергетик» и «Геобуртехника».


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