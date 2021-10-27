Глава МИД Таджикистана обсудил с президентом Ирана пути укрепления торгово-экономических связей

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 26 октября в рамках рабочего визита в Тегеран был принят президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси. В ходе встречи официальные лица отметили необходимость использования имеющихся возможностей и потенциала для расширения торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Вместе с тем, стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и пути его укрепления, а также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе, в том числе в приграничном Афганистане.

Раиси заявил, что Иран стремится к формированию инклюзивного правительства в Афганистане для обеспечения безопасности страны и прекращения войны и братоубийства.

Он выразил надежду на координацию и формирование совместной позиции по Афганистану в ходе предстоящей министерской встречи соседей Афганистана.

Отметим, что глава МИД Таджикистана прибыл в Тегеран для участия во встрече министров иностранных дел стран соседей Афганистана+России.