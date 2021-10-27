Экоактивисты на берегу Геокдепинского озера провели экологическую акцию

Представительство Европейского Союза в Туркменистане совместно с обществом охраны природы страны 26 октября организовали экологическую акцию на берегу Геокдепинского озера, став частью глобальной кампании по защите океана. Об этом сообщает электронная газета «Туркменистан: Золотой век».

Согласно информации, в мероприятии приняли участие около 40 человек, в том числе сотрудники дипломатических ведомств стран-членов ЕС, волонтеры и экоактивисты.

Цель. данного акции являлась пропаганда экологического поведения среди местного населения и демонстрация важности бережного отношения к природе.

Напомним, что в ходе 76-й Генеральной Ассамблеи ООН президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затронул тему экологической проблематики в мире, отметив, что Туркменистан продолжит уделять и привлекать неослабное внимание мирового сообщества к вопросам минимизации последствий экологической катастрофы Аральского моря.

Глава государства подчеркнул, что вместе с партнёрами по регио­ну будет добиваться создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.