Таможня Белоруссии констатировала увеличение грузопотока через границу

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Владимир Орловский 26 октября в интервью журналистам заявил, что в текущем году несмотря на санкционное давление грузовой поток через белорусскую границу увеличился на 10%. Об этом сообщает информагентство БЕЛТА.

Разговор с прессой происходил во время открытия системы электронной очереди в пропускном пункте «Бенякони» на белорусско-литовской границе. Глава ведомства отметил, что в общей сложности с начала года границу пересекли более 2 миллионов грузовых транспортных средств.

По мнению председателя ГТК, санкции не мешают стране успешно вести свою экономическую политику. Белоруссия, как и прежде остаётся привлекательной для транзита. Орловский сообщил, что выросли и поступления в бюджет, в 2021 году в казну государства было отчислено 8 миллиардов белорусских рублей, это превышает прошлогодний показатель на 20%.

Кроме этого глава таможенной структуры рассказал, что производится планомерная модернизация участков пересечения границы, создаются комфортные условия. В частности, это внедрение систем электронной очереди. «Бенякони» уже седьмой технически обновлённый пункт, следующим будет пункт «Привалка», расположенный также на литовском направлении, сказал Орловский.