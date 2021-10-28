Углубление кооперации с ОАЭ и Бахрейном стали основной темой визита президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян 27 октября провёл ряд встреч на высоком уровне с высокопоставленными руководителями Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна. Обсуждались вопросы дальнейшего расширения двухстороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба президента Армении.

На встрече с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами были рассмотрены актуальные вопросы относительно наращивания активно развивающиеся взаимосвязи между Арменией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Наряду с этим, особое внимание было уделено проблеме регионального и международного характера.

Далее Армен Саркисян провёл переговоры с королём Бахрейна Хамидом бин Исой Аль Халифой, где обсудили различные значимые темы для двух государств.

Напомним, что глава государства прибыл ОАЭ из Саудовской Аравии, где находился с рабочим визитом и состоялись переговоры с Мухаммедом бин Салманом, наследным принцем, вице-премьером, министром обороны.