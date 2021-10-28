Шавкат Мирзиёев рассмотрел вопросы расширения кластерной системы в сельском хозяйстве

Лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 октября провёл совещание по теме продвижения кластерного механизма в сельском хозяйстве. В течение грядущих пяти лет намечено развить урожайность минимум в 2 раза, обеспечить глубокую переработку сырья, продвинуть экспорт до 7 млрд долларов, увеличить занятость и доходы населения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главная роль при этом была отведена кластерам, которые стали за короткое время создателями основы для больших трансформаций. Возведено 125 новых предприятий с полным циклом изготовления общей ценой 2 млрд долларов и 150 тыс. постоянных рабочих мест. Кластерами обеспечено больше 5 тыс. единиц высокопроизводительной техники, введены водосберегающие технологии на 126 тыс. гектаров.

Как подчёркивалось на переговорах, теперь финансирование заготовки хлопка стартует с началом пашни, то есть в октябре. Впредь кредиты кластерам будут выдаваться сроком на 24 месяца, а их льготный период будет длиться 18 месяцев.

Кластер будет закрывать выданный кредит после преобразования сырья в готовый продукт – не ранее чем, оно станет пряжей или тканью. На введение данного механизма из бюджета будет направлено 10 трлн сумов. Для этого до конца года в Фонд поддержки сельского хозяйства будет направлено дополнительно 100 млн долларов.