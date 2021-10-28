Вице-премьер Мередов поучаствовал в саммите руководителей МИД соседей Афганистана

Вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов поучаствовал 27 октября на встрече руководителей МИД соседних стран Афганистана, с участием китайских и российских представителей, проходившем в иранской столице Тегеране. Политики обсудили политическое и внутриполитическое развитие соседа. Среди рассматриваемых, актуальных вопросов между чиновниками обсуждены перспективы интеграции Афганистана в масштабные энергетические, торгово-экономические и коммуникационные проекты центрально-азиатского региона. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-центре МИД Туркменистана.

— Мы должны стремиться к тому, чтобы в будущем Афганистана были представлены все этнические группы, и обеспечивать права и интересы всех жителей этой стране, — сказал руководитель МИД Туркменистана.

Мередов заявил, что нынешние власти Афганистана сталкиваются с экономической нестабильность и проблемами борьбы с терроризмом и для этого необходимо принимать существенные решения по восстановлению афганского общества и возвращению афганского народа к нормальной жизни. Кроме того, улучшение положения в стране приведёт к улучшению ситуации и во всём регионе. Глава туркменской дипломатии призвал предотвратить возникновение новых конфликтов на территории соседнего государства.

Также было отмечено, что Туркменистан регулярно участвует в многоформатных диалогах по Афганистану. Как подчеркнул лидер Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в основе развития отношений между Туркменистаном и Афганистаном были всегда сопряжены принципы мира и дружбы, исторической и культурно-цивилизационной общности народов двух государств.