Назаров: В Белоруссии разработан эффективный комплекс антисанкционных мер

Заместитель председателя Совета министров Белоруссии Юрий Назаров 28 октября в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики рассказал о комплексе контрсанкционных мер, которые разработаны государством. Об этом сообщается на сайте палаты.

Было отмечено, что в целях противодействия санкциям и ослабления их последствий в правительстве сформирована межведомственная рабочая группа из представителей 17 государственных органов, в которые также вошли Администрация президента, секретариат Совбеза, КГК, КГБ и Центробанк.

Назаров сообщил, что к сегодняшнему дню данная группа выработала целый ряд антисанкционных мер.

Как проинформировал вице-премьер, адресные меры для нормализации финансово-хозяйственной деятельности были оперативно приняты в промышленной, нефтехимической, транспортной и финансовой сферах. Положительный итог в экономическом плане ощутимо проявился. Несмотря на санкции, в соотношении с 2020 годом экспорт модельной линейки автогигантов МАЗа и БЕЛАЗа увеличился на 250 миллионов долларов, продукции нефтехимии на 700 миллионов и удобрений на 100 миллионов.