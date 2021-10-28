﻿ Назаров: В Белоруссии разработан эффективный комплекс антисанкционных мер » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:43 – Углубление кооперации с ОАЭ и Бахрейном стали основной темой визита президента Армении 
  • 09:34 – Президент Республики Армения Армен Саркисян совершил исторический визит в Саудовскую Аравию 
  • 18:41 – Молдавия и Россия проведут очередной раунд переговоров по газовому вопросу 
  • 09:34 – Президент Республики Армения Армен Саркисян совершил исторический визит в Саудовскую Аравию 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Назаров: В Белоруссии разработан эффективный комплекс антисанкционных мер

  • 28.10.2021, 17:47,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Назаров: В Белоруссии разработан эффективный комплекс антисанкционных мерЗаместитель председателя Совета министров Белоруссии Юрий Назаров 28 октября в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики рассказал о комплексе контрсанкционных мер, которые разработаны государством. Об этом сообщается на сайте палаты.

Было отмечено, что в целях противодействия санкциям и ослабления их последствий в правительстве сформирована межведомственная рабочая группа из представителей 17 государственных органов, в которые также вошли Администрация президента, секретариат Совбеза, КГК, КГБ и Центробанк.

Назаров сообщил, что к сегодняшнему дню данная группа выработала целый ряд антисанкционных мер.

Как проинформировал вице-премьер, адресные меры для нормализации финансово-хозяйственной деятельности были оперативно приняты в промышленной, нефтехимической, транспортной и финансовой сферах. Положительный итог в экономическом плане ощутимо проявился. Несмотря на санкции, в соотношении с 2020 годом экспорт модельной линейки автогигантов МАЗа и БЕЛАЗа увеличился на 250 миллионов долларов, продукции нефтехимии на 700 миллионов и удобрений на 100 миллионов.


  •   Просмотров Сегодня: 45

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Парламент Белоруссии принял законопроект об изменении Конституции республики
    » Президент Белоруссии распорядился дать адекватный ответ очередным санкциям Запада
    » В Белоруссии одобрили законопроект об изменении Конституции страны
    » Депутатский корпус Белоруссии поддержал изменения в ряд законов по защите суверенитета
    » Президенту Белоруссии доложили о работе БелАЭС и выгоде от использования атомной энергии
    » Лукашенко провёл совещание с руководящим составом Совета министров
    » Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в энергетической сфере
    » Премьер Белоруссии указал на некоторые отставания в развитии страны
    » Нурсултан Назарбаев встретился с секретарём совета безопасности Казахстана
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Проект Стратегии нацбезопасности будет разработан в Армении в течение года
    » Лукашенко заслужил: США смягчили свои санкции против Белоруссии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Углубление кооперации с ОАЭ и Бахрейном стали основной темой визита президента Армении

    • 19:43
    • 45
    • 0

    Назаров: В Белоруссии разработан эффективный комплекс антисанкционных мер

    • 17:47
    • 45
    • 0

    Шавкат Мирзиёев рассмотрел вопросы расширения кластерной системы в сельском хозяйстве

    • 16:43
    • 55
    • 0

    Вице-премьер Мередов поучаствовал в саммите руководителей МИД соседей Афганистана

    • 16:40
    • 43
    • 0

    Глава Узбекистана провёл видеоселекторное совещание

    • 15:45
    • 43
    • 0

    В Бишкеке обсудили меры по защите жертв торговли детьми

    • 15:42
    • 17
    • 0

    Туркменистан наметил укрепление связей с Ираном в различных сферах

    • 13:13
    • 22
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70660
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68877
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63838
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56257
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51291
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45656
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43848
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 477
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 486
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 467
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 501
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 475
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 459
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 455
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА