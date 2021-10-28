Глава Узбекистана провёл видеоселекторное совещание

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провёл видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития агропромышленного комплекса страны, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе совещания глава государства коснулся вопросов развития сельскохозяйственных кластеров. По мнению президента Мирзиёева, система создания кластеров способствует росту производства сельхозпродукции. Согласно данным, переработка хлопковолокна выросла в два с половиной раза, выросло количество произведённой пряжи, втрое – готовой продукции, значительно выросла урожайность хлопка. Было создано более 120 предприятий с полным циклом производства, обеспечивших 150 тысяч новых рабочих мест.

В ходе совещания президент Мирзиёев озвучил также ряд проблем, с которыми часто сталкиваются фермеры и дехкане. Это, в первую очередь, устаревшие схемы финансирования, слишком короткие сроки кредитования и большие суммы. Отныне финансирование заготовки хлопка начнётся с начала пашни, кредиты будут выделяться сроком на 24 месяца с льготным периодом до 18 месяцев. Также изменения коснулись порядка погашения кредитов, финансирования проектов по повышению плодородия почв, внедрению новых технологий орошения, обучения фермеров и многого другого.

В ходе совещания узбекский лидер отметил, что со следующего года производители зерна получат возможность продавать пшеницу по рыночным ценам. Также была подчёркнута важность льготного кредитования для кластеров и кооперативов, выпускающих плодоовощную продукцию.

В числе прочих тем, затронутых в ходе совещания, были вопросы страхования урожая овощей и фруктов от непогоды, сокращение низкоурожайных посевных площадей хлопчатника, помощь малообеспеченным семьям в организации сельскохозяйственной деятельности, модернизация сельхозтехники.