﻿ Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество


 
  • 16:06 – Белорусскому государственному университету исполнилось 100 лет 
  • 19:43 – Углубление кооперации с ОАЭ и Бахрейном стали основной темой визита президента Армении 
  • 13:04 – Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество 
  • 09:34 – Президент Республики Армения Армен Саркисян совершил исторический визит в Саудовскую Аравию 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество

Транспортный Проект - Шелковый Путь - Китай, Индия, Иран, Арцах, Армения, Грузия, Европа 
Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество

27 октября прошел вебинар с участием армянских и иранских экспертов, по теме «Двусторонние отношения Армения-Иран и послевоенная региональная ситуация», инициированный аналитико-исследовательским центром «Орбели», сообщает (https://infoteka24.ru/2021/10/28/89660/) ИРНА.

В ходе вебинара эксперт по вопросам Кавказа Джафар Хаше подчеркнул, что две страны, помимо двустороннего сотрудничества, должны больше использовать региональный потенциал, такой как организации торговых зон и свободные зоны. Хаше подчеркнул важность транзита для будущих международных отношений во всем мире и призвал к инвестициям и использованию транзитных возможностей Еревана и Тегерана для регионального сотрудничества.

Шоаиб Бахман, еще один иранский исследователь, присутствовавший на веб-семинаре, выделил шесть областей для развития сотрудничества между Ираном и Арменией: строительство новой дороги Горис-Капан, предотвращение строительства коридора между Турцией и востоком региона, создание и эксплуатация свободных зон между Ираном и Арменией, строительство Ираном экономических и промышленных объектов в провинции Сюник в Армении, помощь Еревана в содействии этому расширению, сотрудничество в области безопасности и, наконец, сотрудничество с Россией, Грузией и Индией по строительству коридора от Персидского залива к Черному морю и Европе.

Ахмад Каземи, кавказский аналитик, также подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества между Ираном и Арменией, подчеркнув политику Ирана «нерушимости официальных международных границ, решение проблем путем переговоров и локализацию безопасности для предотвращения вторжения внерегиональных сил». Каземи назвал отсутствие надлежащей торговой инфраструктуры, стандартных транзитных маршрутов и отсутствие информации наиболее серьезными проблемами в расширении торговых отношений между Тегераном и Ереваном и упомянул соответствующие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.
 
Напомним что к сотрудничеству между Ираном и Арменией присоединились также Китай, Индия, Арцах и Грузия, таким образом создав транснациональный транспортный коридор Китай - Индия - Иран - Арцах - Армения - Грузия - Европа, по которому начинается торговое сообщение по железной дороге и автомагистралям.
 
Проекты с Бакинской Республикой (Азербеджан) закрыты, в виду агресивной и фашистской политики к соседним странам.

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 47

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури
    » Армения и Уругвай готовы расширять сотрудничество в различных направлениях
    » Армения и Иран обсудили расширение сотрудничества между двумя странами
    » Пашинян: Армения и Иран могут вести переговоры на полях саммита ЕАЭС в Ереване
    » Пашинян видит необходимость в максимальном использовании потенциала сотрудничества с Ираном
    » Эксперт: Заявление президента Хасана Роухани по карабахскому урегулированию — сверхважно
    » Президент Ирана: ЕАЭС, участником которого выступает Армения, открывает уникальные возможности сотрудничества
    » Армения и Иран намерены развивать военно-политические контакты
    » Армения и Иран намерены развивать военно-политические контакты
    » Иранский эксперт: Армения для Ирана – дверь в христианский мир
    » Иран рассматривает Армению как платформу для экспорта продукции в страны ЕАЭС
    » В Ереване обсудили вопросы сотрудничества между областями Армении и провинциями Ирана
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Белорусскому государственному университету исполнилось 100 лет

    • 16:06
    • 0
    • 0

    Зеленский: Украина использует оружие для защиты территории

    • 15:05
    • 0
    • 0

    Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество

    • 13:04
    • 47
    • 0

    Представители Узбекистана и ВТО рассмотрели тему вступления страны в организацию

    • 11:10
    • 0
    • 0

    Карантинный режим в Азербайджане продлён до 1 января следующего года

    • 11:08
    • 0
    • 0

    USAID предоставило Кыргызстану медицинское оборудование на $1,2 млн

    • 11:07
    • 0
    • 0

    ЮНИСЕФ передал Туркменистану дезинфекторы для рук на $132 тыс.

    • 11:05
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70729
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68894
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63856
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56274
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51302
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45671
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43858
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 487
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 504
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 476
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 514
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 485
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 476
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 467
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА