Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество

Ахмад Каземи, кавказский аналитик, также подчеркнул важность расширения экономического сотрудничества между Ираном и Арменией, подчеркнув политику Ирана «нерушимости официальных международных границ, решение проблем путем переговоров и локализацию безопасности для предотвращения вторжения внерегиональных сил». Каземи назвал отсутствие надлежащей торговой инфраструктуры, стандартных транзитных маршрутов и отсутствие информации наиболее серьезными проблемами в расширении торговых отношений между Тегераном и Ереваном и упомянул соответствующие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

Напомним что к сотрудничеству между Ираном и Арменией присоединились также Китай, Индия, Арцах и Грузия, таким образом создав транснациональный транспортный коридор Китай - Индия - Иран - Арцах - Армения - Грузия - Европа, по которому начинается торговое сообщение по железной дороге и автомагистралям.

Проекты с Бакинской Республикой (Азербеджан) закрыты, в виду агресивной и фашистской политики к соседним странам.



27 октября прошел вебинар с участием армянских и иранских экспертов, по теме «Двусторонние отношения Армения-Иран и послевоенная региональная ситуация», инициированный аналитико-исследовательским центром «Орбели», сообщает (https://infoteka24.ru/2021/10/28/89660/) ИРНА.В ходе вебинара эксперт по вопросам Кавказа Джафар Хаше подчеркнул, что две страны, помимо двустороннего сотрудничества, должны больше использовать региональный потенциал, такой как организации торговых зон и свободные зоны. Хаше подчеркнул важность транзита для будущих международных отношений во всем мире и призвал к инвестициям и использованию транзитных возможностей Еревана и Тегерана для регионального сотрудничества.Шоаиб Бахман, еще один иранский исследователь, присутствовавший на веб-семинаре, выделил шесть областей для развития сотрудничества между Ираном и Арменией: строительство новой дороги Горис-Капан, предотвращение строительства коридора между Турцией и востоком региона, создание и эксплуатация свободных зон между Ираном и Арменией, строительство Ираном экономических и промышленных объектов в провинции Сюник в Армении, помощь Еревана в содействии этому расширению, сотрудничество в области безопасности и, наконец, сотрудничество с Россией, Грузией и Индией по строительству коридора от Персидского залива к Черному морю и Европе.