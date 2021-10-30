Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество
27
октября прошел вебинар с участием армянских и иранских экспертов, по
теме «Двусторонние отношения Армения-Иран и послевоенная региональная
ситуация», инициированный аналитико-исследовательским центром «Орбели»,
сообщает (https://infoteka24.ru/2021/10/28/89660/) ИРНА.
В ходе
вебинара эксперт по вопросам Кавказа Джафар Хаше подчеркнул, что две
страны, помимо двустороннего сотрудничества, должны больше использовать
региональный потенциал, такой как организации торговых зон и свободные
зоны. Хаше подчеркнул важность транзита для будущих международных
отношений во всем мире и призвал к инвестициям и использованию
транзитных возможностей Еревана и Тегерана для регионального
сотрудничества.
Шоаиб Бахман, еще один иранский исследователь,
присутствовавший на веб-семинаре, выделил шесть областей для развития
сотрудничества между Ираном и Арменией: строительство новой дороги
Горис-Капан, предотвращение строительства коридора между Турцией и
востоком региона, создание и эксплуатация свободных зон между Ираном и
Арменией, строительство Ираном экономических и промышленных объектов в
провинции Сюник в Армении, помощь Еревана в содействии этому расширению,
сотрудничество в области безопасности и, наконец, сотрудничество с
Россией, Грузией и Индией по строительству коридора от Персидского
залива к Черному морю и Европе.
Ахмад Каземи, кавказский
аналитик, также подчеркнул важность расширения экономического
сотрудничества между Ираном и Арменией, подчеркнув политику Ирана
«нерушимости официальных международных границ, решение проблем путем
переговоров и локализацию безопасности для предотвращения вторжения
внерегиональных сил». Каземи назвал отсутствие надлежащей торговой
инфраструктуры, стандартных транзитных маршрутов и отсутствие информации
наиболее серьезными проблемами в расширении торговых отношений между
Тегераном и Ереваном и упомянул соответствующие возможности для
расширения сотрудничества между двумя странами.
Напомним
что к сотрудничеству между Ираном и Арменией присоединились также
Китай, Индия, Арцах и Грузия, таким образом создав транснациональный
транспортный коридор Китай - Индия - Иран - Арцах - Армения - Грузия -
Европа, по которому начинается торговое сообщение по железной дороге и
автомагистралям.
Проекты с Бакинской Республикой (Азербеджан) закрыты, в виду агресивной и фашистской политики к соседним странам.