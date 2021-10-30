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Представители Узбекистана и ВТО рассмотрели тему вступления страны в организацию

  • 30.10.2021, 11:10,
  • В Мире + Европа
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Представители Узбекистана и ВТО рассмотрели тему вступления страны в организациюПереговорный состав по присоединению Республики Узбекистан к Всемирной торговой организации во главе замминистра инвестиций и внешней торговли Бадриддином Абидовым принял участие в работе круглых столов с бизнес-сообществом и научными кругами, посвящённых вступлению республики в ВТО. На заседании обсуждены вопросы присоединения к организации и влияния на деятельность частного сектора, возможные результаты для различных областей страны и другие условия. Об этом сообщает пресс-служба узбекского министерства.

Огромное внимание уделено процессу присоединения к всемирной организации научно-исследовательских институтов, наделённых потенциалом и определёнными ресурсами по проведению аргументации переговорной позиции в беседе со странами-членами организации, а также в осуществлении экспериментов по возможным последствиям для экономических областей и нивелировании негативных сценариев.

Отмечена потребность квалификации кадров по вопросам разносторонней торговой сети и ВТО для эффективного участия государства в деятельности организации после присоединения в неё.

По итогам круглого стола, участники были за активное развитие диалога между сторонами, а также дальнейшее наращивание привлечения научно-исследовательских институтов в процесс вступления страны в ВТО.


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