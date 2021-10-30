Карантинный режим в Азербайджане продлён до 1 января следующего года

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 октября подписал постановление, которое предусматривает продление особого карантинного режима на территории страны. Карантин продлён до 1 января 2021 года в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в республике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Азербайджана.

Напомним, что срок действия особого карантинного режима в стране истекал 1 ноября.

Все действующие ограничения остались в силе, в частности, запрещено проведение поминальных церемоний, на свадьбах и других торжествах разрешается присутствие ограниченного числа гостей, причем участники всех таких мероприятий допускаются на церемонии только при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или документе, подтверждающем медицинские противопоказания к вакцинации.

Такие же требования действуют для посетителей торгово-развлекательных центров, кинотеатров и объектов общественного питания.

По-прежнему в силе обязательное ношение масок в общественном транспорте и в закрытых помещениях.