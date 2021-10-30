Белорусскому государственному университету исполнилось 100 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 октября поздравил дружный коллектив Белорусского госуниверситета со 100-летием со дня учреждения. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства выделил, что век истории передового вуза республики богат на множество интересных событий и свершений. Рождённое в годы становления молодой советской страны учреждение было символом строительства новой мирной жизни. Шагая в развитии в ногу с Беларусью, БГУ сформировал национальную интеллигенцию и отечественную государственность, отмечает автор послания.

Белорусский лидер подчеркнул, что за это время учебным заведением выпущены тысячи специалистов, инициированы ведущие научные школы, внедрены эксклюзивные методики, технологии и практики, которые вывели страну к вершинам экономического суверенитета.

Президент констатировал, что благодаря ежедневным трудовым усилиям и победам нескольких поколений педагогического и научного состава, БГУ встал в один ряд с лучшими университетами мира и обрёл признание как крупнейший научно-производственный центр.