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Зеленский: Украина использует оружие для защиты территории

  • 30.10.2021, 15:05,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Зеленский: Украина использует оружие для защиты территорииПрезидент Украины Владимир Зеленский 29 октября в рамках общения с одесскими журналистами прокомментировал ситуацию с использованием турецких беспилотников Bayraktar в районе проведения Операции объединённых сил на востоке. Он отметил, что это делается ради защиты территории, сообщает пресс-служба лидера страны.

— Украина использует оружие для защиты территории и суверенитета в рамках обязанностей и присяги каждого, — заявил Зеленский.

По его словам, соответствующие меры были приняты в ответ на нарушение режима прекращения огня. Глава государства также подчеркнул, что власти не собираются менять стратегию обеспечения безопасности в Украине и будут продолжать действовать по соответствующему принципу.

Напомним, что 26 октября в районе проведения ООС вооружённые силы Украины впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar. Эти действия вызвали обеспокоенность руководства Федеративной Республики Германия и Франции. Соединённые Штаты тем временем отметили, что не видят проблемы в соответствующих мерах по защите границы.


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