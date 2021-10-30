Зеленский: Украина использует оружие для защиты территории

Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в рамках общения с одесскими журналистами прокомментировал ситуацию с использованием турецких беспилотников Bayraktar в районе проведения Операции объединённых сил на востоке. Он отметил, что это делается ради защиты территории, сообщает пресс-служба лидера страны.

— Украина использует оружие для защиты территории и суверенитета в рамках обязанностей и присяги каждого, — заявил Зеленский.

По его словам, соответствующие меры были приняты в ответ на нарушение режима прекращения огня. Глава государства также подчеркнул, что власти не собираются менять стратегию обеспечения безопасности в Украине и будут продолжать действовать по соответствующему принципу.

Напомним, что 26 октября в районе проведения ООС вооружённые силы Украины впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar. Эти действия вызвали обеспокоенность руководства Федеративной Республики Германия и Франции. Соединённые Штаты тем временем отметили, что не видят проблемы в соответствующих мерах по защите границы.