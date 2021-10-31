﻿ Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване


 
  • 11:02 – Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване 
  • 19:43 – Углубление кооперации с ОАЭ и Бахрейном стали основной темой визита президента Армении 
  • 11:02 – Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване 
  • 11:02 – Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 11:21 – Азербайджанцы обрушили жилой дом в Батуми | Погибло 9 человек 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване

Digitec Expo 2021 в Ереване

В Ереване 29 октября открылась ежегодная выставка Digitec Expo.


Выставка, проводимая в 16-ый раз, организована в рамках DigiWeek2021.

Она станет самой крупной из всех предыдущих с площадью более 1400 квадратных метров и с участием более 100 компаний.


Ранее сообщалось, что в Армении 27 октября стартовал Digiweek 2021. Цель мероприятия, которое продлится до 3 ноября, в объединении армян со всего мира вокруг возможностей развития сферы высоких технологий.


Председатель правления Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян в своей речи отметил важность проведения такого мероприятия, которое из года в год расширяется и в количественном, и в качественном смысле.


Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване


Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване

Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване


  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 15

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Ереване откроется технологическая выставка Digitec-2015
    » Армянский шахматный супер-робот сыграет с гроссмейстерами на DigiTec в Ереване
    » В конце сентября в Ереване стартует Digitec Expo-2016
    » В Батуми пройдет 5-я международная выставка-продажа Agro Batumi 2015
    » Передовые решения в военной сфере покажут на форуме DigiTec в Ереване
    » В Австралийском национальном университете открылась выставка, посвященная Геноциду армян
    » Всемирная выставка «ЭКСПО-2015» — РИА Новости
    » В Брюсселе проходит посвященная Нагорному Карабаху выставка «Скрытое сокровище»
    » «Иллюзия и реальность»: в Ереване откроется беспрецедентная в своем роде выставка
    » В Ереване открылась выставка музея ковров Шуши.
    » В Ереване готовятся к международной выставке вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018
    » На очередной ИТ-выставке DigiTec в Ереване ожидается участие Huawei и Ericsson
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гороскоп на ноябрь 2021 года

    • 12:00
    • 0
    • 0

    Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване

    • 11:02
    • 15
    • 0

    На рынок Армении пришла новая авиакомпания-нацоператор «Flyone Armenia»

    • 10:00
    • 14
    • 0

    Белорусскому государственному университету исполнилось 100 лет

    • 16:06
    • 60
    • 0

    Зеленский: Украина использует оружие для защиты территории

    • 15:05
    • 56
    • 0

    Иран и Армения намерены расширять региональное сотрудничество

    • 13:04
    • 112
    • 0

    Представители Узбекистана и ВТО рассмотрели тему вступления страны в организацию

    • 11:10
    • 83
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70762
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68901
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63861
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56281
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51310
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45675
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43861
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 494
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 514
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 479
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 517
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 492
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 481
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 471
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА