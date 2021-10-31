﻿ Выставка Digitec Expo 2021 в Ереване

В Ереване 29 октября открылась ежегодная выставка Digitec Expo.





Выставка, проводимая в 16-ый раз, организована в рамках DigiWeek2021.

Она станет самой крупной из всех предыдущих с площадью более 1400 квадратных метров и с участием более 100 компаний.





Ранее сообщалось, что в Армении 27 октября стартовал Digiweek 2021. Цель мероприятия, которое продлится до 3 ноября, в объединении армян со всего мира вокруг возможностей развития сферы высоких технологий.





Председатель правления Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян в своей речи отметил важность проведения такого мероприятия, которое из года в год расширяется и в количественном, и в качественном смысле.







