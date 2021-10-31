Гороскоп на ноябрь 2021 года
Главные тенденции ноября
Важным астрологическим фактором, который будет действовать в течение
всего месяца, в ноябре окажется движение Марса по Скорпиону. Марс в этом
знаке обладает большой силой, а это означает, что ноябрь 2021 года
принесет больше энергии, активности, смелости, напористости. Усилится
интенсивность в достижении своих целей. Но также повышается
конфликтность и мстительность. Это неплохой месяц для дел, которые
требуют активного приложения усилий, причем не столько импульсивно,
сколько на постоянной основе.
В личной жизни движение Марса по Скорпиону принесет больше страсти,
позволит раскрыть сексуальность. В тоже время планета чувств и симпатий,
Венера, почти весь ноябрь проведет в Козероге, что сделает проявление
чувств чуть более сдержанным, а также принесет стремление к стабильности
в отношениях и стремление к стабильным отношениям. Поэтому тот
потенциал страсти, который дает Марс, будет реализован в рамках
длительных, серьезных отношений.
Такое положение Венеры и Марса также
говорит и о том, что новые отношения, хоть часто и будут основываться на
физическом притяжении, вполне имеют шанс на серьезное развитие, так как
сейчас большинство людей будут настроены на серьезные отношения, а не
на мимолетные приключения (но даже если и будут настроены на
приключения, то, как правило, обе стороны будут отдавать себе в этом
отчет). К слову, последняя декада ноября окажется удачной и для новых
знакомств и принесет больше гармонии в существующие отношения благодаря
длительному благоприятному аспекту между Венерой и Марсом.
Ноябрь 2021 года также благоприятен для занятия спортом, тренировки
своей выносливости, тренировки характера, силы воли. В ноябре 2021 года
будет проще отказаться от вредных привычек, перейти к активному,
здоровому образу жизни. Месяц способен принести немалые изменения тем,
кто к ним действительно готов и кто к этим изменениям стремится.