Гороскоп на ноябрь 2021 года





Главные тенденции ноября

Важным астрологическим фактором, который будет действовать в течение всего месяца, в ноябре окажется движение Марса по Скорпиону. Марс в этом знаке обладает большой силой, а это означает, что ноябрь 2021 года принесет больше энергии, активности, смелости, напористости. Усилится интенсивность в достижении своих целей. Но также повышается конфликтность и мстительность. Это неплохой месяц для дел, которые требуют активного приложения усилий, причем не столько импульсивно, сколько на постоянной основе. Важным астрологическим фактором, который будет действовать в течение всего месяца, в ноябре окажется движение Марса по Скорпиону. Марс в этом знаке обладает большой силой, а это означает, что ноябрь 2021 года принесет больше энергии, активности, смелости, напористости. Усилится интенсивность в достижении своих целей. Но также повышается конфликтность и мстительность. Это неплохой месяц для дел, которые требуют активного приложения усилий, причем не столько импульсивно, сколько на постоянной основе.



В личной жизни движение Марса по Скорпиону принесет больше страсти, позволит раскрыть сексуальность. В тоже время планета чувств и симпатий, Венера, почти весь ноябрь проведет в Козероге, что сделает проявление чувств чуть более сдержанным, а также принесет стремление к стабильности в отношениях и стремление к стабильным отношениям. Поэтому тот потенциал страсти, который дает Марс, будет реализован в рамках длительных, серьезных отношений.

Такое положение Венеры и Марса также говорит и о том, что новые отношения, хоть часто и будут основываться на физическом притяжении, вполне имеют шанс на серьезное развитие, так как сейчас большинство людей будут настроены на серьезные отношения, а не на мимолетные приключения (но даже если и будут настроены на приключения, то, как правило, обе стороны будут отдавать себе в этом отчет). К слову, последняя декада ноября окажется удачной и для новых знакомств и принесет больше гармонии в существующие отношения благодаря длительному благоприятному аспекту между Венерой и Марсом.



Ноябрь 2021 года также благоприятен для занятия спортом, тренировки своей выносливости, тренировки характера, силы воли. В ноябре 2021 года будет проще отказаться от вредных привычек, перейти к активному, здоровому образу жизни. Месяц способен принести немалые изменения тем, кто к ним действительно готов и кто к этим изменениям стремится.