На рынок Армении пришла новая авиакомпания-нацоператор «Flyone Armenia»
Источник:FMG NEWS
На рынок Армении пришла новая авиакомпания-нацоператор «Flyone Armenia»
На армянский рынок выходит новая авиакомпания. Комитет гражданской авиации Армении выдал «Flyone Armenia» сертификат эксплуатанта воздушного судна.
Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, «Flyone Armenia» стала национальным оператором и скоро начнет свои первые полеты.
По сообщению авиакомпании, в ближайшее время у граждан Армении появится возможность путешествовать по странам Европы и Азии по весьма доступным ценам.
«В данный момент мы находимся на стадии запуска продаж, активно готовимся к запуску первых рейсов «Flyone Armenia». С нетерпением ждем наших пассажиров», - сказал генеральный директор компании Мирча Малека.
Компания будет выполнять рейсы из аэропорта Еревана в Москву, Тегеран, Лион, Кутаиси, Дамаск, Краснодар, Париж, Стамбул и Тель-Авив.
На данный момент компания инвестировала в армянский рынок более 60 миллионов евро. Компания планирует создать рабочие места для более чем 135 сотрудников с зарплатой выше средней. В дальнейшем количество сотрудников и самолетов будет увеличиваться.
Авиакомпания будет выполнять рейсы на самолетах Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA Security.
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