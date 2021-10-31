﻿ Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие

По меньшей мере девять туристов из
России пострадали в воскресенье, 31 октября, в результате ДТП в турецком
городе Серик, расположенном в провинции Анталья, сообщило генеральное
консульство РФ в Анталье.
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса с
россиянами не справился с управлением, после чего автобус выехал на
встречную полосу и перевернулся. Девять туристов госпитализированы.
Водитель задержан
"31 октября в 07:30 в черте населенного пункта Серик произошло
дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в
аэропорт группу из 12 российских туристов. В результате ДТП пострадали
девять российских граждан", – говорится в сообщении.