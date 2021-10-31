﻿ Автобус с туристами из России попал в аварию в Анталье, есть пострадавшие

По меньшей мере девять туристов из России пострадали в воскресенье, 31 октября, в результате ДТП в турецком городе Серик, расположенном в провинции Анталья, сообщило генеральное консульство РФ в Анталье.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса с россиянами не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и перевернулся. Девять туристов госпитализированы. Водитель задержан



"31 октября в 07:30 в черте населенного пункта Серик произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в аэропорт группу из 12 российских туристов. В результате ДТП пострадали девять российских граждан", – говорится в сообщении.



