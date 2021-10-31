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При содействии Тürkmenaragatnaşyk стартовало состязание на лучшее цифровое решение 2021 года

  • 31.10.2021, 12:26,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

При содействии Тürkmenaragatnaşyk стартовало состязание на лучшее цифровое решение 2021 годаВ преддверии XIII Международной выставки и научной конференции «Туркментел-2021» в Туркменистане при содействии агентства Тürkmenaragatnaşyk стартовало состязание среди лучших молодых программистов страны на лучшее цифровое решение 2021 года. IT-энтузиасты, школьники, студенты — более 250 человек смогут создать и предложить свои разработки программного обеспечения в таких разделах как промышленность, агрария, логистика и транспорт, робототехника, медицина, наука и образование, сервисная система. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

В интеллектуальном соревновании программистам придётся показать себя в таких направлениях как  разработка новых видов (стартапов) интернет услуг, компьютерных приложений, которые в последующем можно будет использовать в различных сетям (мобильным, локальным и т. д.). Окончательные результаты конкурса будут оглашены во время конференции.

В задачи проводимого конкурса входит выявление способных грамотных ребят, заинтересованных продолжать работу, применять свои познания и наработки, в направлении развития цифровизации экономики Туркменистана.


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