При содействии Тürkmenaragatnaşyk стартовало состязание на лучшее цифровое решение 2021 года

В преддверии XIII Международной выставки и научной конференции «Туркментел-2021» в Туркменистане при содействии агентства Тürkmenaragatnaşyk стартовало состязание среди лучших молодых программистов страны на лучшее цифровое решение 2021 года. IT-энтузиасты, школьники, студенты — более 250 человек смогут создать и предложить свои разработки программного обеспечения в таких разделах как промышленность, агрария, логистика и транспорт, робототехника, медицина, наука и образование, сервисная система. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан: золотой век».

В интеллектуальном соревновании программистам придётся показать себя в таких направлениях как разработка новых видов (стартапов) интернет услуг, компьютерных приложений, которые в последующем можно будет использовать в различных сетям (мобильным, локальным и т. д.). Окончательные результаты конкурса будут оглашены во время конференции.

В задачи проводимого конкурса входит выявление способных грамотных ребят, заинтересованных продолжать работу, применять свои познания и наработки, в направлении развития цифровизации экономики Туркменистана.