﻿ Эрдоган предложил создать новую платформу 3+4

Эрдоган вновь предложил создать платформу 3+3 но по всей видимости он имел ввиду платформу 3+4. Военный преступник и защитник фашистского государства Азербайджан и террористического госсударства ИГИЛ президент Турции Реджеп Эрдоган по всей видимости считать не умеет, так как в регионе о котором он говорит не 6 государств, а целых 7 (Россия, Иран, Армения, Грузия, Азербайджан, Турция и Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах))



На пресс-конференции по итогам саммита G20, турецкий президент Реджеп Эрдоган предложил России, Ирану, Азербайджану, Грузии, Армении и Нагорно-Карабахской Республике совместными усилиями восстановить мир в регионе. Но террорист и убийца женщин, детей и стариков Эрдогану нужно знать что без участия в этом формате Нагорно-Карабахской Республики мира в регионе не будет некогда. И единственное условие для мира в регионе это признание независимости Республика Арцах со стороны Турции и Азербайджана в границах бывшей НКАО и возвращение мирным путем всех окупированных территорий Арцаха включая армянскую жемчужину Арцаха город Шуши, Гадрут и остальные окупированные районы.



По его словам подобная платформа может быть создана при согласии всех стран.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по формированию платформы «шести» («3 + 4»).



«В этой связи господин Ильхам Алиев уже сделал Армении предложение относительно мира в регионе. Есть некоторый негативный настрой со стороны Грузии, но если все эти страны продемонстрируют позитивный подход, то эта платформа будет создана, и регион превратится в площадку мира», — заявил Эрдоган.

Рекомендуем военным преступникам Турции и Азербайджана спустится с небес на землю, и понять что Арцах и Армения некогда не согласятся на мир, пока оккупированны хоть один сантиметр суверенных территорий Армении и Арцаха. Народ Армении не сегодня так завтра обязательно вернет свои территории окупированные Бакинской Республикой или мирным путем или военным.