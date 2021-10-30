﻿ «Нет таких наций и национальностей, народов и народностей, как турок-огуз, азербайджанец и турок-киприот!» | Академик, Номинант Нобелевской премии.


 
  • 13:07 – «Нет таких наций и национальностей, народов и народностей, как турок-огуз, азербайджанец и турок-киприот!» | Академик, Номинант Нобелевской премии. 
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«Нет таких наций и национальностей, народов и народностей, как турок-огуз, азербайджанец и турок-киприот!» | Академик, Номинант Нобелевской премии.

племя азербайджанцев 
(Есть искусственно образованные фальсифицированные режимы ненаказанной 150-летней Геноцидальной машины кочевников, ростовщиков, паразитов, разбойников, преступников, террористов за счет угнетенных автохтонных народов, т.е. нет таких национальных государств или субъектов международного права таких, как Турция, Азербайджан и Северный Кипр)
 
Турция, Азербайджан, турецкий Кипр – не национальные государства или субъекты международного права, а искусственно образованные фальсифицированные режимы (образования) со стороны и для ненаказанной 150 летней Геноцидальной машины кочевников, ростовщиков, паразитов, разбойников, преступников, террористов, созданной для угнетения, уничтожения, присвоения материальных и нематериальных имуществ, культурного наследия, ареала, достояния армян, греков, ассирийцев, езидов, молокан, арабов, талышей, курдов, иранцев, афганцев (индоевропейцев талибов), киприотов, цахуров, удин, лезгин, и других автохтонных народов Армянского Нагорья, Большого Ближнего Востока, Передней, Средней и Центральной Азии, Южной Прикаспии, Сирии и Ираке, на Кипре, чтобы ответственность  за злодеяния кочевников, ростовщиков, паразитов, разбойников, преступников, террористов перекинуть на ислам, туркоязычные и туркоговорящие народы и страны. 

Я не буду цитировать лорда Джорджа Байрона о том, что: «Я выучил язык Армян, чтобы понимать, как и на каком языке говорили Боги, ибо Армянский язык есть язык Богов, Армения есть Родина Богов и Боги родом из долины Араратской», или высказывать слова Генриха Шлимана о том, что: «Трагедия Европы состоит в том, что ее цивилизация базируется не на армянской, а на греческой культуре».

или о том, что известный английский государственный и политический деятель Уильям Гладстон считал, что: «Служить Армении — значит служить всей цивилизации!» или поэта Осипа Мандельштама о том, что: «Армения – книга, по которой учились первые люди» или
великого академика Мара о том, что: «Основа индоевропейских языков — армянский (яфетски- абетский-Абанд).

или «Непредсказуемый «турок» должен быть стерт с карты мира, как позор цивилизации и проклятье человечества!» — (Уильям Гладстон 41,43,45 и 47 премьер-министр Великобритании)
 
скажу
о грамоте, выданной армянам от пророка Мухаммеда до Салах-ад-Дина, где говорится о неприкосновенности армянских владений и земель.
скажу что, когда спрашивают от Ленк Темура:
— Почему вы не уничтожаете армян?
Темур отвечает:
— Потому что я знаю Бога, т.е. Аллаха, а армяне — народ Божий.
скажу
что, по мнению Имама Шамиля (1797-1871 г.г.), — «Аллах создал две мерзости — турков и мух.
скажу о чрезвычайно важном исламском документе, в котором турки жестко осуждаются за убийства армянских христиан под прикрытием религии.
 
Этот уникальный документ – фетва или религиозный указ, был издан в мае 1909 года Великим имамом Египта, шейхом Салимом аль-Бишри, в котором турецкие мусульмане осуждаются за резню 30 тыс. армян в Адане – одном из крупнейших городов Османской империи.
Великий шейх мечети Аль-Азхар, шейх аль-Бишри – глава крупного центра исламских исследований в Каире и мусульманском мире, издал эту фетву в противовес указу турецкого муфтия (религиозного лидера), изданному в апреле 1909 года, в котором он призвал турок убивать армян, поскольку «они против мусульман и Аллаха».

Из этого документа становится совершенно ясно, что армянские погромы 1909 года и продолжившийся за этим Геноцид армян в 1915-1923 годах, который начался еще 1894 году, не были результатом столкновения на религиозной почве между турками-мусульманами и армянами-христианами. Великий имам мечети Аль-Азхар справедливо осудил турок за массовую резню армян, которая была совершена из расистских, пантюркистских, а не из исламских соображений, а также была осуществлена с целью захвата армянских земель и имущества. Разные фетвы, изданные турецкими муфтиями (духовными деятелями), преследовали цель подстрекнуть фанатичный турецкий сброд к нападению и убийству безвинных армян.

Изданная в 1909 году фетва шейха аль-Бишри в дальнейшем была закреплена манифестом Шарифа аль-Хусейна ибн Али из Мекки, изданном в 1917 году, в котором прозвучал призыв ко всем мусульманам защитить армян и «обеспечить их всем, в чем они могут нуждаться… потому что они народ, защищаемый мусульманами, о котором пророк Мухаммед сказал: «Кто украдет у них хотя бы веревку, тому я буду противником в день Страшного суда».

В 2009 году, когда премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что «мусульмане не совершали Геноцида», он был прав лишь частично. Он должен был сказать: «Истинные мусульмане не совершали Геноцида». Руководители младотурецкой партии, которые в 1915 году совершили Геноцид армян, судя по Корану – священной книге ислама, не были верующими мусульманами. Они были просто преступниками, которые использовали ислам в качестве удобного предлога для осуществления массовых погромов. 
 
Ислам не причастен к злодеяниям турок против человечества и человечности. Исповедующие ислам народы Большого Ближнего Востока спасли от Геноцида, и от турецкого ятагана армян, греков, молокан, арабов, езидов. Наследники коренных народов в большом долгу перед этими народами.

Процесс туркизации ислама реализуется со стороны 150-летней Геноцидальной машины (образовалась после несостоявшегося Версальского военного Трибунала {Нюрнберга}), чтобы ответственность турок за свои злодеяния перекинуть на ислам, туркоязычные и туркоговорящие народы и страны.

Безнаказанность преступников привела к образованию:
— искусственных государственных субъектов в Передней Азии, на Армянском нагорье и в Южном Прикаспии в ареале и на ограбленном имуществе автохтонных народов;
— фашизма и нацизма — коричневой чумы ХХ века в мире и сотни миллионов жертв, инвалидов, хронических больных и отставших без крова людей во Второй мировой войне.

Угнетая, уничтожая, присваивая культурное наследие и достояние автохтонных народов геноцидальная машина турок, как недоразумение и  кочевническо-разбойная ростовщическая форма   узурпировала ресурсы в рамках ареала  и добилась легитимизации ростовщичества как формы социального устройства общества с заменой морали и этики на идею целесообразности, стерла с лица земли тысячелетиями сформированный, совершенствуемый и расширенный один из важнейших инструментов обеспечения существования, целостности и развития человеческой цивилизации — Коммуникатор — на территории Армянского нагорья, Большого Ближнего Востока и Передней Азии.
 
Кто эти преступники?
Что за Геноцидальная машина и кто они?
Что за кочевническо-разбойная ростовщическая паразитическая форма цивилизации и кто они?
Когда родился и родился ли тюркский (турки и азербайджанцы) этнос по Льву Гумилеву?
Нет! Не родился!
Согласно теории пассионарности знаменитого географа, этнографа и историка Льва Гумилева (пра-пра-внука основателя Золотой Орды Тамерлана, и сына Анны Ахматовой (Ануш), со дня посещения вместе с И. Мандельштамом в г. Шуши — армянской Цитадели, после погромов в нем) все этносы проходят определенный цикл, занимающий примерно полтора тысячелетия.
(Пассионарная теория этногенеза (теория пассионарности и этногенеза описывает исторический процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим ландшафтом и другими этносами. Была опубликована в виде статей в рецензируемых журналах, представлена в виде диссертации на соискание степени доктора географических наук (защищена, но не утверждена в ВАК) и депонирована в виде рукописи «Этногенез и биосфера Земли» в ВИНИТИ РАН, позднее издана в виде монографии в издательстве ЛГУ (1989 г.). Теория Гумилева определяет и описывает понятия этноса (точнее, несколько видов этнических систем), вводит понятие пассионарности, описывает типичные процессы этногенеза и взаимодействия этносов.
Взгляды Гумилёва, выходившие далеко за рамки традиционных научных представлений, вызывают споры и острые дискуссии среди историков, этнологов и др. Его работа не встретила понимания и поддержки учёных ни в СССР, ни за пределами Советского Союза.
В настоящее время Пассионарную теорию этногенеза преподают в высших школах России (например, в МГУ), Казахстана, Узбекистана как одну из теорий развития этноса.
Поскольку по Л. Гумилеву Турция (турки и азербайджанцы [кавказские татары], турки-киприоты) катализатор, они готовят теологические основы обоснования как сформированного народа или нации.)
 
Эти кочевники, ростовщики, паразиты, разбойники и преступники непассинарные!
Название турок и азербайджанцев искусственно сформировано со стороны элиты кочевническо-
разбойной ростовщической паразитической формы цивилизации после безнаказанности за злодеяния против человечества и человечности в Геноциде армян, греков, ассирийцев, езидов, молокан, арабов и др. автохтонных народов со стороны Высоких держав после Первой Мировой войны в виде 150-летней Геноцидальной машины.
 
В «Очерках русской смуты», воевавший против большевиков во время Гражданской войны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России генерал Антон Иванович Деникин писал:
«Все в Азербайджанской республике было искусственным, «ненастоящим», начиная с названия, взятого взаимообразно у одной из провинций Персии.
Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарскую Бакинскую и Елисаветпольскую (Гянджа) губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе».
Такой нации, народности или народа, как турки-огузы или азербайджанцы (шииты – превратившиеся в суннитов) – не было и нет!
 
Политика противодействия с проявлениями армянофобии, фальсификации истории, присвоение наследия и отрицания Геноцида армян и других народов сегодня становится одним из приоритетных направлений деятельности армян и других коренных народов всего мира.
 
 
 
«Нет таких наций и национальностей, народов и народностей, как турок-огуз, азербайджанец и турок-киприот!» | Академик М. Гаспарян:
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30 октября 2021 год
Академик Мартик Юрикович ГАСПАРЯН
Номинант Нобелевской премии по экономике и мира,
Президент Международного независимого правового и научного центра экспертизы и оценки репараций и реституций,
руководитель армянского Центра по предотвращению Геноцидов,
член Научного совета РАН,
член президиума Российской академии естественных наук,
Вице-президент Международной академии духовного единства народов мира,
академик РАЕН, РАХ, МАДЕНМ и Европейской академии «EWAN»,
с 1993 года член аналитического центра Римского клуба,
член Евразийского Научного экспертного Совета по науке и высоким технологиям,
доктор экономических наук, профессор.
 
 

  Источник:FMG NEWS
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