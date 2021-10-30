﻿ «Нет таких наций и национальностей, народов и народностей, как турок-огуз, азербайджанец и турок-киприот!» | Академик, Номинант Нобелевской премии.

(Есть искусственно образованные
фальсифицированные режимы ненаказанной 150-летней Геноцидальной машины
кочевников, ростовщиков, паразитов, разбойников, преступников,
террористов за счет угнетенных автохтонных народов, т.е. нет таких
национальных государств или субъектов международного права таких, как
Турция, Азербайджан и Северный Кипр)
Турция, Азербайджан, турецкий Кипр – не национальные государства или субъекты международного права, а
искусственно образованные фальсифицированные режимы (образования) со
стороны и для ненаказанной 150 летней Геноцидальной машины кочевников,
ростовщиков, паразитов, разбойников, преступников, террористов,
созданной для угнетения, уничтожения, присвоения материальных и
нематериальных имуществ, культурного наследия, ареала, достояния армян,
греков, ассирийцев, езидов, молокан, арабов, талышей, курдов, иранцев,
афганцев (индоевропейцев талибов), киприотов, цахуров, удин, лезгин, и
других автохтонных народов Армянского Нагорья, Большого Ближнего
Востока, Передней, Средней и Центральной Азии, Южной Прикаспии, Сирии и
Ираке, на Кипре, чтобы ответственность за
злодеяния кочевников, ростовщиков, паразитов, разбойников,
преступников, террористов перекинуть на ислам, туркоязычные и
туркоговорящие народы и страны.
Я не буду цитировать лорда Джорджа Байрона о
том, что: «Я выучил язык Армян, чтобы понимать, как и на каком языке
говорили Боги, ибо Армянский язык есть язык Богов, Армения есть Родина
Богов и Боги родом из долины Араратской», или высказывать слова Генриха Шлимана о
том, что: «Трагедия Европы состоит в том, что ее цивилизация базируется
не на армянской, а на греческой культуре».
или о том, что известный английский
государственный и политический деятель Уильям Гладстон считал, что:
«Служить Армении — значит служить всей цивилизации!» или поэта Осипа Мандельштама о том, что: «Армения – книга, по которой учились первые люди» или
великого академика Мара о том, что: «Основа индоевропейских языков — армянский (яфетски- абетский-Абанд).
или «Непредсказуемый «турок» должен быть стерт с карты мира, как позор цивилизации и проклятье человечества!» — (Уильям Гладстон 41,43,45 и 47 премьер-министр Великобритании)
скажу
о грамоте, выданной армянам от пророка Мухаммеда до Салах-ад-Дина, где говорится о неприкосновенности армянских владений и земель.
скажу что, когда спрашивают от Ленк Темура:
— Почему вы не уничтожаете армян?
Темур отвечает:
— Потому что я знаю Бога, т.е. Аллаха, а армяне — народ Божий.
скажу
что, по мнению Имама Шамиля (1797-1871 г.г.), — «Аллах создал две мерзости — турков и мух.
скажу о чрезвычайно важном исламском документе,
в котором турки жестко осуждаются за убийства армянских христиан под
прикрытием религии.
Этот уникальный документ – фетва или религиозный
указ, был издан в мае 1909 года Великим имамом Египта, шейхом Салимом
аль-Бишри, в котором турецкие мусульмане осуждаются за резню 30 тыс.
армян в Адане – одном из крупнейших городов Османской империи.
Великий шейх мечети Аль-Азхар, шейх
аль-Бишри – глава крупного центра исламских исследований в Каире и
мусульманском мире, издал эту фетву в противовес указу турецкого муфтия
(религиозного лидера), изданному в апреле 1909 года, в котором он
призвал турок убивать армян, поскольку «они против мусульман и Аллаха».
Из этого документа становится
совершенно ясно, что армянские погромы 1909 года и продолжившийся за
этим Геноцид армян в 1915-1923 годах, который начался еще 1894 году, не
были результатом столкновения на религиозной почве между
турками-мусульманами и армянами-христианами. Великий имам мечети
Аль-Азхар справедливо осудил турок за массовую резню армян, которая была
совершена из расистских, пантюркистских, а не из исламских соображений,
а также была осуществлена с целью захвата армянских земель и имущества.
Разные фетвы, изданные турецкими муфтиями (духовными деятелями),
преследовали цель подстрекнуть фанатичный турецкий сброд к нападению и
убийству безвинных армян.
Изданная в 1909 году фетва шейха
аль-Бишри в дальнейшем была закреплена манифестом Шарифа аль-Хусейна ибн
Али из Мекки, изданном в 1917 году, в котором прозвучал призыв ко всем
мусульманам защитить армян и «обеспечить их всем, в чем они могут
нуждаться… потому что они народ, защищаемый мусульманами, о котором
пророк Мухаммед сказал: «Кто украдет у них хотя бы веревку, тому я буду
противником в день Страшного суда».
В 2009 году, когда премьер-министр
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что «мусульмане не совершали
Геноцида», он был прав лишь частично. Он должен был сказать: «Истинные
мусульмане не совершали Геноцида». Руководители младотурецкой партии,
которые в 1915 году совершили Геноцид армян, судя по Корану – священной
книге ислама, не были верующими мусульманами. Они были просто преступниками, которые использовали ислам в качестве удобного предлога для осуществления массовых погромов.
Ислам
не причастен к злодеяниям турок против человечества и человечности.
Исповедующие ислам народы Большого Ближнего Востока спасли от Геноцида, и
от турецкого ятагана армян, греков, молокан, арабов, езидов. Наследники
коренных народов в большом долгу перед этими народами.
Процесс туркизации ислама реализуется
со стороны 150-летней Геноцидальной машины (образовалась после
несостоявшегося Версальского военного Трибунала {Нюрнберга}), чтобы
ответственность турок за свои злодеяния перекинуть на ислам,
туркоязычные и туркоговорящие народы и страны.
Безнаказанность преступников привела к образованию:
— искусственных государственных
субъектов в Передней Азии, на Армянском нагорье и в Южном Прикаспии в
ареале и на ограбленном имуществе автохтонных народов;
— фашизма и нацизма — коричневой чумы
ХХ века в мире и сотни миллионов жертв, инвалидов, хронических больных и
отставших без крова людей во Второй мировой войне.
Угнетая, уничтожая, присваивая
культурное наследие и достояние автохтонных народов геноцидальная машина
турок, как недоразумение и кочевническо-разбойная ростовщическая
форма узурпировала ресурсы в рамках ареала и добилась легитимизации
ростовщичества как формы социального устройства общества с заменой
морали и этики на идею целесообразности, стерла с лица земли
тысячелетиями сформированный, совершенствуемый и расширенный один из
важнейших инструментов обеспечения существования, целостности и развития
человеческой цивилизации — Коммуникатор — на территории Армянского
нагорья, Большого Ближнего Востока и Передней Азии.
Кто эти преступники?
Что за Геноцидальная машина и кто они?
Что за кочевническо-разбойная ростовщическая паразитическая форма цивилизации и кто они?
Когда родился и родился ли тюркский (турки и азербайджанцы) этнос по Льву Гумилеву?
Нет! Не родился!
Согласно теории пассионарности
знаменитого географа, этнографа и историка Льва Гумилева (пра-пра-внука
основателя Золотой Орды Тамерлана, и сына Анны Ахматовой (Ануш), со дня
посещения вместе с И. Мандельштамом в г. Шуши — армянской Цитадели,
после погромов в нем) все этносы проходят определенный цикл, занимающий
примерно полтора тысячелетия.
(Пассионарная теория
этногенеза (теория пассионарности и этногенеза описывает исторический
процесс как взаимодействие развивающихся этносов с вмещающим
ландшафтом и другими этносами. Была опубликована в виде статей в
рецензируемых журналах, представлена в виде диссертации на соискание
степени доктора географических наук (защищена, но не утверждена в ВАК) и
депонирована в виде рукописи «Этногенез и биосфера Земли» в ВИНИТИ РАН,
позднее издана в виде монографии в издательстве ЛГУ (1989 г.). Теория
Гумилева определяет и описывает понятия этноса (точнее, несколько видов
этнических систем), вводит понятие пассионарности, описывает типичные
процессы этногенеза и взаимодействия этносов.
Взгляды Гумилёва, выходившие
далеко за рамки традиционных научных представлений, вызывают споры и
острые дискуссии среди историков, этнологов и др. Его работа не
встретила понимания и поддержки учёных ни в СССР, ни за пределами
Советского Союза.
В настоящее время Пассионарную
теорию этногенеза преподают в высших школах России (например, в МГУ),
Казахстана, Узбекистана как одну из теорий развития этноса.
Поскольку по Л. Гумилеву Турция
(турки и азербайджанцы [кавказские татары], турки-киприоты) катализатор,
они готовят теологические основы обоснования как сформированного народа
или нации.)
Эти кочевники, ростовщики, паразиты, разбойники и преступники непассинарные!
Название турок и азербайджанцев искусственно сформировано со стороны элиты кочевническо-
разбойной ростовщической
паразитической формы цивилизации после безнаказанности за злодеяния
против человечества и человечности в Геноциде армян, греков, ассирийцев,
езидов, молокан, арабов и др. автохтонных народов со стороны Высоких
держав после Первой Мировой войны в виде 150-летней Геноцидальной
машины.
В «Очерках русской смуты», воевавший
против большевиков во время Гражданской войны, Главнокомандующий
Вооруженными Силами Юга России генерал Антон Иванович Деникин писал:
«Все в Азербайджанской республике
было искусственным, «ненастоящим», начиная с названия, взятого
взаимообразно у одной из провинций Персии.
Искусственная территория, обнимавшая
лезгинские Закаталы, армяно-татарскую Бакинскую и Елисаветпольскую
(Гянджа) губернии и русскую Мугань и объединенная турецкой политикой в
качестве форпоста пантюркизма на Кавказе».
Такой нации, народности или народа, как турки-огузы или азербайджанцы (шииты – превратившиеся в суннитов) – не было и нет!
Политика противодействия с проявлениями армянофобии, фальсификации
истории, присвоение наследия и отрицания Геноцида армян и других
народов сегодня становится одним из приоритетных направлений
деятельности армян и других коренных народов всего мира.
30 октября 2021 год
Академик Мартик Юрикович ГАСПАРЯН
Номинант Нобелевской премии по экономике и мира,
Президент Международного независимого правового и научного центра экспертизы и оценки репараций и реституций,
руководитель армянского Центра по предотвращению Геноцидов,
член Научного совета РАН,
член
президиума Российской академии естественных наук,
Вице-президент
Международной академии духовного единства народов мира,
академик РАЕН, РАХ, МАДЕНМ и Европейской академии «EWAN»,
с 1993 года член аналитического центра Римского клуба,
член Евразийского Научного экспертного Совета по науке и высоким технологиям,
доктор экономических наук, профессор.