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Мировые лидеры обсудят и определят общие шаги реагирования на изменение климата

  • 01.11.2021, 16:13,
  • В Мире + Европа Экология
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Мировые лидеры обсудят и определят общие шаги реагирования на изменение климатаПрезидент Армен Саркисян 31 октября отправился с рабочим визитом в Глазго, Великобританию, где примет участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Сообщается, что организаторами мероприятия являются Великобритания и Италия.

На площадке конференции будет развернута дискуссия при участии широкой аудитории, включая глав государств, экспертов в области изменения климата, а также представители гражданского общества и бизнес сообщества.

Целью встречи стало выработка всеобщего плана действий, направленных на защиту от глобального потепления. При этом будут обсуждаться вспомогательные меры с целью подготовки к негативным последствиям, а также сохранению биологического разнообразия и экосистем планеты.

Кроме того, стороны обсудят актуальные проблемы по трансформации к чистым возобновляемым источникам энергии, но и оказание поддержки развитию зелёной занятости.

В свою очередь, президент Армении выступит на саммите и проведет ряд встреч.


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