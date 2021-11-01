Мировые лидеры обсудят и определят общие шаги реагирования на изменение климата

Президент Армен Саркисян 31 октября отправился с рабочим визитом в Глазго, Великобританию, где примет участие в 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и выступит с посланием. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

Сообщается, что организаторами мероприятия являются Великобритания и Италия.

На площадке конференции будет развернута дискуссия при участии широкой аудитории, включая глав государств, экспертов в области изменения климата, а также представители гражданского общества и бизнес сообщества.

Целью встречи стало выработка всеобщего плана действий, направленных на защиту от глобального потепления. При этом будут обсуждаться вспомогательные меры с целью подготовки к негативным последствиям, а также сохранению биологического разнообразия и экосистем планеты.

Кроме того, стороны обсудят актуальные проблемы по трансформации к чистым возобновляемым источникам энергии, но и оказание поддержки развитию зелёной занятости.

В свою очередь, президент Армении выступит на саммите и проведет ряд встреч.