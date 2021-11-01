Глава Приднестровья вместе с супругой участвовал в фестивале вина и винограда

Президент Приднестровья Вадим Красносельский вместе с первой леди региона Светланой Красносельской посетил фестиваль вина и винограда в бендерском парке Александра Невского. Мероприятие прошло с целью напомнить о том, что виноградарство и производство вина — традиционные для приднестровского края направления народного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Были организованы тематические подворья и выставки, проводились мастер-классы и интерактивные игры, оформлены фотозоны. Также выступили творческие коллективы Приднестровья.

В ходе фестиваля лидер ПМР пообщался с предпринимателями и обсудил с ними развитие отдельных предприятий — от небольших хозяйств до известных на мировом рынке приднестровских производителей.

Кроме того, были рассмотрены вопросы государственно-частного партнерства. Отмечена значимость проекта «Покупай приднестровское!», в рамках которого организован фестиваль вина и винограда.

Красносельский подчеркнул, что данное мероприятие значимо не только с экономической точки зрения, но и для сохранения и популяризации народных традиций.