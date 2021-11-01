Мередов и Казакбаев обсудили взаимодействие Туркменистана и Киргизии

В рамках встречи туркменского посла в Кыргызстане Шадурды Мередова с главой внешнеполитического ведомства, министром внешнеторговых связей и инвестиций Киргизии Русланом Казакбаевым были детально рассмотрены задачи двусторонних контактов. На повестку дня включены вопросы по наращиванию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и логистического партнёрства, также применения программ инфраструктуры в том числе капиталовложение и энергообеспечение, а также стратегических, политико-дипломатических и культурно-гуманитарных контактов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Со стороны кыргызского министра иностранных дел было передано поздравление представителю Туркменистана относительно старта деятельности в качестве главы дипломатического корпуса и проинформировано, что Министерство приложит усилия в целях значительного прогресса дипломатических переговоров с сотрудниками дипломатических ведомств других стран и представительствами международных объединений в Бишкеке.

Мередов и Казакбаев договорились подготовить принятие в будущем собрание туркмено-кыргызского Межправительственного совета по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному направлению.

Наряду с этим, министр внешних связей и инвестиций сообщил о процессах подготовки к Первому Экономическому форуму ЕС – ЦА, который намечен на 5 ноября настоящего года.