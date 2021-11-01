Сенаторы провели встречу с руководителями вузов страны

Представители Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения, а также Комитета Сената по вопросам женщин и гендерного равенства инициировали проведение «круглого стола» с участием ректоров всех высших учебных заведений Узбекистана, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

На повестке дня совещания, прошедшего в формате видеоконференции, оказался широко обсуждаемый в социальных сетях конфликт между студенткой и заместителем декана Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами. «Круглый стол» был проведён с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В ходе заседания прозвучала информация о необходимости активизации просветительской и профилактической работы среди педагогических работников с целью недопущения ненадлежащего и непрофессионального отношения к студентам. Собравшиеся говорили об ответственности за безопасность студентов каждого работника образовательного учреждения, а также о том, что любое проявление насилия по отношению к студентам должно наказываться привлечением к ответственности.

Студентам в случае конфликтных ситуаций, аналогичных обсуждаемой, рекомендуется незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или по телефонам доверия.