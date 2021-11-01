Рустам Эмомали поручил срочно расследовать дело о жестоком избиении душанбинки

Председатель Верхней палаты парламента Таджикистана, мэр Душанбе Рустам Эмомали 1 ноября провёл заседание с участием руководителей правоохранительных органов города и главы душанбинского городского суда. Был рассмотрен вопрос о ходе предварительного следствия и проделанной работе по делу о нанесении телесных повреждений гражданке Мадины Мамаджоновой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Напомним, что Эмомали отреагировал не резонансное дело Мадины Мамаджоновой, которое не первую неделю обсуждает таджикская общественность.

Глава столицы потребовал тщательно расследовать факт жестокого избиения молодой женщины в центре Душанбе.

Как сообщается, в конце августа на молодую женщину напала душанбинка из-за ревности к супругу. Предположительно она действовала не одна, а вместе с сообщниками нанесла сопернице сильнейшие увечья и травмы.

Позже подозреваемая под предлогом Закона «Об амнистии» была освобождена из-под стражи, в возбуждении уголовного дела было отказано, несмотря на то что родные пострадавшей девушки написали заявление.