Граждане Туркменистана смогут подать заявку на поступление в вузы РФ до 25 ноября

Граждане Туркменистана не успевшие во время собрать и оформить документы, а также другие желающие поступить в высшие учебные заведения Российской Федерации смогут подать заявку до 25 ноября 2021 года. Агентство «Россотрудничество» объявило о продлении подачи документов для желающих поступить из стран содружества. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе федерального агентства.

Заявки на обучение по квоте проходят по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. Как сообщается, продление вызвано из-за со сложной эпидемиологической обстановки и ограничительными мерами, а также плохой работой интернета.

Как сообщил заместитель руководителя агентства Павел Швецов, подать заявку на получение места по квоте можно онлайн, на сайте https://education-in-russia.com/, это удобно и ненужно никуда специально ездить в условиях карантинных ограничений. Поступление как и раньше проходит в два этапа, в начале отсев осуществляется на уровне диппредставительств, второй этап проводят уже российские образовательные учреждения. В этот раз квота для граждан Содружества составила 23000 мест. А общее количество граждан из Туркменистана, которые учатся в вузах РФ составляет 36 тысяч человек.