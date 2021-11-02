ЦСКА – «Ростов-Дон»: на фоне неудач в Лиге Чемпионов

3 ноября в Москве ПГК ЦСКА в матче Чемпионата России OLIMPBET Суперлига 2021/2022 сыграет с «Ростов-Доном».

В Лиге Чемпионов обе команды сыграли в минувшем туре неудачно. «Армейки» дома уступили датскому «Оденсе», а дончанки проиграли в Дании «Эсбьергу». Причём оба поражения были, скажем, так, чувствительными. Теперь надо засучить рукава и выходить на площадку в очном противостоянии. Кстати, в этом сезоне «Ростов-Дон» только выигрывает у ЦСКА. Может быть, у команды Флорентина Пера настало время для реванша? Но логика подсказывает, что гостьи окажутся сильнее. Ненамного.

Прогноз – 24:26.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига 2021/2022. Группа А. 9 тур.

ЦСКА – «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону

3 ноября 2021 года. Москва. Волейбольная арена «Динамо», ул. Василисы Кожиной, 13. 18.30. Без зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.