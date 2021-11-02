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«СКА-Нева» — «Динамо». Дерби в пустом Хоккейном городе

  • 02.11.2021, 09:17,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

1 ноября в Санкт-Петербурге состоялось дерби лидеров Париматч Высшая Хоккейная Лига — Кубок шёлкового пути сезона 2021/2022. На ледовой арене в «Хоккейном городе» встретились «СКА-Нева» и «Динамо». Невчане победили со счётом 5:2 и стали единоличными лидерами лиги.



ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




В первый день ноября состоялось первое в сезоне дерби между лидерами Регулярного чемпионата ВХЛ — двумя питерскими командами — «СКА-Нева» и «Динамо». Невчане перед отчётным поединком в «Хоккейном городе» имели в своём активе 33 очка после 19 матчей и шли на первом месте, а бело-голубые с 32-мя баллами занимали вторую строчку в турнирной таблице. Победитель этого поединка мог стать единоличным лидером чемпионата, и потому матч вызывал повышенный интерес у болельщиков, которые, к великому сожалению, из-за ковидных ограничений решением местного Роспотребнадзора на эту принципиальную для обоих соперников игру допущены не были.





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Всегда вызывает много вопросов ситуация, когда на одни спортивные мероприятия болельщиков пусть и в ограниченном количестве, пусть с необходимыми в таких случаях QR-кодами, но пускают на матчи, а на другие соревнования перед ними «ставят шлагбаум». Чего здесь больше: заботы о здоровье граждан или просто нежелания искать взвешенное решение возникшей проблемы? Каждый пусть сам делает выводы по этому поводу. Но после таких действий становится не очень понятно: для кого вообще проводятся эти соревнования. Ведь есть примеры, когда некоторые организаторы даже представителей СМИ на них не допускают. И ни какие QR-коды, справки, сертификаты и т. д. не помогают.





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




На этот конкретный матч нам всё-таки удалось прорваться, но пустые трибуны ледовой арены «Хоккейного города» вызывали у нас не скрываемую в душе печаль. Многие страждущие болельщики надеялись-таки попасть на дерби лидеров ВХЛ (мы общались с ними на подступах к арене по этому поводу), но никого из них на игру так и не пустили. В итоге центральный поединок не только этого тура, но и всей первой половины чемпионата остался за пределами живого зрительского внимания. А посмотреть было на что.





Андрей Козырев. ХК СКА-Нева
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Уже на первых минутах отчётного поединка динамовцы взяли инициативу игры в свои руки и принялись наседать на ворота соперника. Красивый эпизод создал Никита Буруянов, совершивший диагональный проход через всю площадку и бросок по воротам Дмитрия Николаева. Невчане отвечали не менее остро и вскоре вынудили «Динамо» нарушить правила: Артём Мальцев получил за задержку соперника малый штраф.





ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Тут же обратный штраф за подножку получил Павел Кукштель. В формате 4х4 соперники ничего существенного в атаке не создали. А уже в равных составах Денис Орлович-Грудков имел отличный шанс вывести «СКА-Невы» вперёд, но, замыкая прострел на дальней штанге, он не смог поразить ворота Дениса Костина. Вратарь гостей был начеку.





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Вскоре капитан «Динамо» Кирилл Кремзер мощно щёлкнул по воротам Дмитрия Николаева, чуть откатившись от синей линии. Тогда шайба в ворота хозяев льда не залетела, а на 11-й минуте бело-голубые вышли вперёд. Если первый бросок в исполнении Артёма Нечаева вратарём «СКА-Невы» был отражён, то второй залетел точно в цель. Ворота хозяев распечатал Никита Буруянов. 0:1.





ХК СКА-Нева
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Вели в счёте динамовцы не долго. Уже через 11 секунд невчане забросили ответную шайбу: точным броском отметился Павел Колтыгин. 1:1. Причем он же мог менее через минуту сделать дубль, но замешкался, и бросок у него не получился. Пошла обоюдоострая игра, когда соперники отвечали своей атакой на чужую. Вскоре Артём Мальцев снова был удален на 2 минуты, но «СКА-Нева» большинство реализовать не смогла. В концовке же периода состоялись две драки, за которые обе команды получили большие штрафы. Сперва в кулачном бою схлестнулись Даниил Огирчук и Артём Мальцев, а через полторы драку затеяли Алексей Ожгихин и Иван Петраков. Причём последний хоть и был её зачинщиком, но победа в этой схватке осталась за игроком «СКА-Невы».





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Возможно, именно этот факт придал хозяевам дополнительных сил, и уже через 15 секунд после возобновления игры Фёдор Сверчков вывел «СКА-Неву» вперёд после массированной атаки, где невчане несколько раз пытались пробить вратаря гостей. 2:1.





Сергей Пушков. ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Второй игровой отрезок матча начался с атак «Динамо». Но после того, как игрок бело-голубых получил малый штраф за нарушение процедуры вбрасывания, «армейцы» перехватили инициативу и планомерно стали осаждать ворота соперника. Но реализовать большинство невчанам не удалось. Затем хозяева льда усилили давление на оборону гостевой команды, и Илья Иванцов забросил третью шайбу в ворота «Динамо». 3:1.





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Вскоре Альберт Конозов заработал удаление, и это дало бело-голубым шанс реализовать лишнего игрока. Но попытки эти оказались тщетными. Когда же составы на льду снова стали равными, «СКА-Нева» продолжила доминировать на площадке. Но очень скоро хозяева льда снова заработали удаление. На этот раз 2 минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, получил Никита Лисов. «Динамо» упорно двигало шайбу за синей линией соперника, обстреливало ворота Дмитрия Николаева, но та либо летела мимо цели, либо блокировалась защитниками, либо четко в воротах действовал вратарь «СКА-Невы».





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




До конца второго периода обе команды то и дело нарушали правила, в итоге на льду соперники играли и в формате 5 на 4, и 5 на 3, и 4 на 3 и 4 на 4. Острых моментов тем не менее у ворот обеих команд возникало не так много, зато хватало сумбура.





ХК СКА-Нева
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




В третьем периоде «армейцы» подкрепили своё игровое преимущество четвертой заброшенной шайбой. Гол на счету Григория Грязнова. 4:1. «Динамо» после очередной пропущенной шайбы не опустило рук и искало шансы и в быстрых контратаках, и в прессинге. Но это был явно не динамовской день. «СКА-Нева» провела массированную атаку, и Никита Чибриков в очередной раз поразил ворота гостей — 5:1.





ХК СКА-Нева-ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Когда 2-минутное удаление заработал автор единственного гола «Динамо» в этом матче Никита Буруянов, «СКА-Нева» устроила настоящую осаду ворот бело-голубых. Но те в итоге выстояли и вскоре сократили разницу в счёте. Отличился у «Динамо» броском на добивании Пётр Яковлев. 5:2.





ХК Динамо СПб
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Гостей этот гол заставил встрепенуться, они добавили агрессии, и заключительные минуты игры прошли с их преимуществом, но счёт больше не изменился. «СКА-Нева» выходит победителем в этом дерби лидеров ВХЛ, на котором, увы, совсем не было зрителей.





ХК СКА-Нева
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути. Сезон 2021/2022





«СКА-Нева» — «Динамо СПб» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: 0:1 Буруянов (Нечаев 10:12), 1:1 Колтыгин (Свечков 10:23), 2:1 Свечков (Иванцов, Чибриков 19:54 ГБ), 3:1 Иванцов (Скоренов 30:13), 4:1 Грязнов (Колтыгин, Свечков 46:27), 5:1 Чибриков (Колтыгин, Свечков 51:23), 5:2 Яковлев (Баранов, Крезмер 56:06)





Вратари: Дмитрий Николаев – Денис Костин





Броски (в створ): 61-55 (31-28);





Вбрасывания: 33-40;





Штраф: 20-34





Главные судьи: Мочалов Владимир и Ермолаев Иван. Линейные судьи: Бойкин Иван и Куприянов Максим





1 ноября 2021 года. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный город»Без зрителей.





Текст: Олег Бухарев.





Фото: Наталья Бухарева.





Фотоальбом с этого матча


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