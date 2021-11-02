Впервые в России! Чемпионат Европы по BMX-фристайлу

C 12 по 14 ноября в Music Media Dome при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдёт Чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Одно из важнейших событий в мире экстремального велоспорта впервые состоится на территории России и соберет в Москве топовых европейских райдеров.
BMX-фристайл – самая зрелищная дисциплина экстремального велоспорта, которая с 2017 года включена в летнюю программу Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в выполнении сложных трюков, требующих максимальной концентрации и хорошей физической подготовки.
Участниками Чемпионата Европы в Москве станут более 50 сильнейших райдеров из 14 стран: России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии. Претенденты на представление нашей страны – спортсмены, входящие в ТОП-20 мирового рейтинга, и участники Олимпийской сборной России: Костя Андреев и Ирек Ризаев.
Чемпионат Европы по BMX пройдёт на универсальной площадке Москвы – Music Media Dome. 1 700 квадратных метров в закрытом помещении займет скейт-парк, а на огромных проекционных экранах, расположенных на стенах, будут транслироваться выступления райдеров. Зрителей ждет музыкальное сопровождение квалификации и финала от популярных российских диджеев, которые уже готовят свои лучшие сеты. Специальными гостями соревнований станут звезды шоу-бизнеса, именитые блогеры и другие медийные персоны.
Программа соревнований
13 ноября.
Разминки, квалификации:
11:00-12:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)
12:00-13:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)
13:00-14:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)
14:00-15:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)
15:00-16:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)
16:00-17:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)
17:00-18:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)
18:00-19:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)
14 ноября
Разминки, финалы:
13:00-15:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ)
15:00-16:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
16:00-17:00 ФИНАЛЫ (ЖЕНЩИНЫ)
17:00-18:00 ФИНАЛЫ (МУЖЧИНЫ)
18:00-18:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Источник: Департамент спорта города Москвы.
Фото: Департамент спорта города Москвы