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Впервые в России! Чемпионат Европы по BMX-фристайлу

  • 02.11.2021, 13:39,
  • Россия Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

C 12 по 14 ноября в Music Media Dome при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдёт Чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Одно из важнейших событий в мире экстремального велоспорта впервые состоится на территории России и соберет в Москве топовых европейских райдеров.  



BMX
Фото: Департамент спорта города Москвы




BMX-фристайл – самая зрелищная дисциплина экстремального велоспорта, которая с 2017 года включена в летнюю программу Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в выполнении сложных трюков, требующих максимальной концентрации и хорошей физической подготовки. 





Участниками Чемпионата Европы в Москве станут более 50 сильнейших райдеров из 14 стран: России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии. Претенденты на представление нашей страны – спортсмены, входящие в ТОП-20 мирового рейтинга, и участники Олимпийской сборной России: Костя Андреев и Ирек Ризаев.





Чемпионат Европы по BMX пройдёт на универсальной площадке Москвы – Music Media Dome. 1 700 квадратных метров в закрытом помещении займет скейт-парк, а на огромных проекционных экранах, расположенных на стенах, будут транслироваться выступления райдеров. Зрителей ждет музыкальное сопровождение квалификации и финала от популярных российских диджеев, которые уже готовят свои лучшие сеты. Специальными гостями соревнований станут звезды шоу-бизнеса, именитые блогеры и другие медийные персоны. 





Ирек Ризаев. BMX
Фото: Департамент спорта города Москвы




Программа соревнований





13 ноября.





Разминки, квалификации:





11:00-12:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)





12:00-13:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)





13:00-14:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)





14:00-15:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)





15:00-16:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)





16:00-17:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)





17:00-18:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)





18:00-19:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)





Константин Андреев. BMX
Фото: Департамент спорта города Москвы




14 ноября





Разминки, финалы:





13:00-15:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ)





15:00-16:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ





16:00-17:00 ФИНАЛЫ (ЖЕНЩИНЫ)





17:00-18:00 ФИНАЛЫ (МУЖЧИНЫ)





18:00-18:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ





Источник: Департамент спорта города Москвы.





Фото: Департамент спорта города Москвы


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