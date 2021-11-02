Впервые в России! Чемпионат Европы по BMX-фристайлу

C 12 по 14 ноября в Music Media Dome при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдёт Чемпионат Европы по BMX-фристайлу. Одно из важнейших событий в мире экстремального велоспорта впервые состоится на территории России и соберет в Москве топовых европейских райдеров.

Фото: Департамент спорта города Москвы

BMX-фристайл – самая зрелищная дисциплина экстремального велоспорта, которая с 2017 года включена в летнюю программу Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в выполнении сложных трюков, требующих максимальной концентрации и хорошей физической подготовки.

Участниками Чемпионата Европы в Москве станут более 50 сильнейших райдеров из 14 стран: России, Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Словакии, Словении, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии. Претенденты на представление нашей страны – спортсмены, входящие в ТОП-20 мирового рейтинга, и участники Олимпийской сборной России: Костя Андреев и Ирек Ризаев.

Чемпионат Европы по BMX пройдёт на универсальной площадке Москвы – Music Media Dome. 1 700 квадратных метров в закрытом помещении займет скейт-парк, а на огромных проекционных экранах, расположенных на стенах, будут транслироваться выступления райдеров. Зрителей ждет музыкальное сопровождение квалификации и финала от популярных российских диджеев, которые уже готовят свои лучшие сеты. Специальными гостями соревнований станут звезды шоу-бизнеса, именитые блогеры и другие медийные персоны.

Фото: Департамент спорта города Москвы

Программа соревнований

13 ноября.

Разминки, квалификации:

11:00-12:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)

12:00-13:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 1)

13:00-14:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)

14:00-15:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА 2)

15:00-16:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)

16:00-17:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 1)

17:00-18:00 РАЗМИНКА (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)

18:00-19:00 КВАЛИФИКАЦИЯ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА 2)



Фото: Департамент спорта города Москвы

14 ноября

Разминки, финалы:

13:00-15:00 РАЗМИНКА (ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ)

15:00-16:00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

16:00-17:00 ФИНАЛЫ (ЖЕНЩИНЫ)

17:00-18:00 ФИНАЛЫ (МУЖЧИНЫ)

18:00-18:30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Источник: Департамент спорта города Москвы.

Фото: Департамент спорта города Москвы