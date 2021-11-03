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С рабочим визитом в Армении находиться Президент Республики Арцах

 С рабочим визитом в Армении находиться Президент Республики Арцах

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня провел встречу с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

 

В своей речи Никол Пашинян отметил:

"Многоуважаемый президент Республики Арцах,

Приветствую и рад видеть Вас в столице Республики Армения.

Приближается первая годовщина окончания 44-дневной войны. Конечно, в этот период работа никогда не прекращалась, но по случаю годовщины, думаю, важно также проанализировать работу, которую мы проделали за этот период, и оценить ситуацию. И сегодня во время нашей встречи мы обсудим эти вопросы.

 

 

Важно констатировать, что за этот период правительству Арцаха совместно с правительством Республики Армения удалось провести очень конкретную работу по восстановлению нормальной жизни в Арцахе. Конечно, мы не считаем сделанное удовлетворительным, и мы, конечно, должны продолжать работать в этом направлении, реализуя программы поддержки, а также, как мы уже многократно говорили, заменяя их программами развития.

 

 

Конечно, важно также, чтобы мы проводили обсуждения - и мы делаем это также на рабочем уровне - относительно нашего видения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Считаем важным полноценное возобновление переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в рамках которого, как неоднократно подчеркивали сопредседатели, на основе общеизвестных принципов, в том числе права народов на самоопределение, должно происходить окончательное и всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта и уточнение статуса Нагорного Карабаха.

Все эти вопросы всегда находятся в нашей совместной повестке дня, и сегодня мы проведем более детальное обсуждение на эти темы. Еще раз приветствую и рад видеть Вас”.

 

В свою очередь, Араик Арутюнян отметил:

"Многоуважаемый господин премьер-министр,

Прежде всего, спасибо за встречу. По сути, прошел год, и что нам удалось сделать, что мы можем констатировать? Во-первых, то, что мы не отклонились от пути политического решения конфликта, и мы продолжаем отстаивать право Арцаха на самоопределение в качестве ключевого пункта политического решения, а международные игроки, в том числе Минская группа ОБСЕ, продолжают действовать в качестве посредников, и повестка урегулирования карабахского конфликта основана также на праве народов на самоопределение.

 

 

Во-вторых, хочу отметить, что мы уже пожинаем первые плоды проделанной масштабной работы, и всего через несколько дней, до конца года, только в Степанакерте мы сдадим в эксплуатацию минимум 300 квартир. Речь идет о новостройках. Конечно, строительство части этих домов началось еще до войны, но, кроме этого, нам удалось заложить фундамент тысяч квартир и к концу следующего года мы сдадим не менее 2,5–3 тыс квартир. В первую очередь строительство осуществляется на средства, которые правительство Армении предоставило Арцаху - конечно, деньги даются не только на строительство, но и на обеспечение нормальной жизни Арцаха и реализацию социальных программ, - и на средства Всеармянского фонда "Айастан” для различных программ, жилищных и инфраструктурных проектов. Т.е. первые 300 семей будут иметь свои дома до конца текущего года, до Нового года, что является самым важным с точки зрения решения демографической проблемы в Арцахе.

 

 

Также хочу поблагодарить за то, что госбюджетом Армении на 2022 год Арцаху выделена большая сумма, которая вместе со средствами, полученными от восстанавливающейся экономики Арцаха, позволит решить все проблемы. В короткие сроки, за 2-3 года, уверен, мы полностью решим жилищные, инфраструктурные и социальные проблемы.

 

 

Хочу отметить, что различные структуры Республики Армения и Республики Арцах довольно активно взаимодействуют, оперативно реагируют на все наши вопросы. Любая поднятая проблема - социальная, инфраструктурная или иная, решается, и нормальная жизнь в Арцахе сегодня в основном обусловлена выделением денег правительством Армении, ежедневной работой и тем вниманием, которое нам уделяется”.

 

 


  Источник:FMG NEWS
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