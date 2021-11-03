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Никол Пашинян поддерживает переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ

Никол Пашинян поддерживает переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕПремьер-министр Армении Никол Пашинян 3 ноября провёл переговоры с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Рассмотрели широких круг вопросов по восстановлению территориальной целостности и решению социально-экономических задач. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

На встрече были особо обсуждены вопросы последствий 44-дневной войны, которой исполняется год. При этом была отмечена востребованность проведения анализа ситуации и проведенных мероприятий.

Также было сказано о выполнении совместных восстановительных работ на территории Арцаха для возвращению жителей к нормальной жизни. Работа в этом направлении будет продолжена при содействии различных программам развития.

Кроме того, стороны выразили поддержку по возобновлению переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, опираясь на общепризнанные принципы и нормы при соблюдении прав человека на самоопределение. Ожидается, что данные шаги будут способствовать регулированию конфликтной ситуации на Нагорном Карабахе.


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