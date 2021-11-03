Молдова приветствовала подписание декларации в Глазго о защите лесов и землепользовании

Глава Молдавии Майя Санду 2 ноября заявила, что приветствует подписание Декларации мировых лидеров по лесам и землепользованию. Молдова также присоединилась к этому заявлению, в котором выражается намерение остановить вырубку лесов к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Санду отметила, что увеличение площади лесов — это один из приоритетов властей.

Было отмечено, что государства, поддержавшие декларацию, согласились восстанавливать леса и разрабатывать новые торговые практики на национальном и международном уровне, которые продвигали бы устойчивое развитие и бережливое производство.

Кроме того страны намерены выработать и реализовать программы в области сельского хозяйства, которые бы учитывали проблему защиты окружающей среды, а также увеличить объем средств, выделяемых на защиту лесов.

Президент отметила, что Молдова нуждается в хорошо продуманной экологической политике, а также амбициозной программе восстановления лесов. По её словам, в Молдове, как и везде на планете, люди заслуживают жить в чистой и здоровой окружающей среде.