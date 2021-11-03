В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана

В 2021 году Республика Узбекистан стремительно нарастил ввоз плодоовощной продукции из Ирана. Так, за первые три квартала текущего года Иран импортировал в страну плодоовощной продукции на сумму 30,3 млн долларов против 5,4 млн долларов за то же время прошедшего года, сообщает информагентство EastFruit.

Основной рост поставки произошёл в сегменте товарного картофеля. В Узбекистан было привезено 126,4 тонн иранского картофеля, хотя в прошедшие годы иранский картофель не поставлялся в страну. Кроме картофеля, Иран быстро, 5,4 раза, развил импорт в республику фиников. С января по сентября 2021 года в Узбекистан было импортировано более 6,9 тыс. тонн иранских фиников. В два раза за установленный период увеличились поставки в страну иранского киви, на 60% - фисташки, на 20% - свежих яблок и в 2,2 раз – чеснока.

Подчёркнуто резкий рост ассортимента привозимой в Узбекистан из Ирана плодоовощной продукции. Кроме картофеля в республики импортировали тепличный перец, арбузы, тепличные помидоры, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажан, изюм и сушёные овощи. Однако объёмы продуктов были сравнительно небольшие, за исключением сушёных овощей и перца, импорт которых достиг больше 100 тонн.