﻿ В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:02 – В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана 
  • 14:58 – С рабочим визитом в Армении находиться Президент Республики Арцах 
  • 19:02 – В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана 
  • 16:12 – Никол Пашинян поддерживает переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 14:36 – Ликвидация и почти поголовное выдворение азербайджанцев - это вопрос национальных интересов и безопасности России 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана

В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из ИранаВ 2021 году Республика Узбекистан стремительно нарастил ввоз плодоовощной продукции из Ирана. Так, за первые три квартала текущего года Иран импортировал в страну плодоовощной продукции на сумму 30,3 млн долларов против 5,4 млн долларов за то же время прошедшего года, сообщает информагентство EastFruit.

Основной рост поставки произошёл в сегменте товарного картофеля. В Узбекистан было привезено 126,4 тонн иранского картофеля, хотя в прошедшие годы иранский картофель не поставлялся в страну. Кроме картофеля, Иран быстро, 5,4 раза, развил импорт в республику фиников. С января по сентября 2021 года в Узбекистан было импортировано более 6,9 тыс. тонн иранских фиников. В два раза за установленный период увеличились поставки в страну иранского киви, на 60% - фисташки, на 20% - свежих яблок и в 2,2 раз – чеснока.

Подчёркнуто резкий рост ассортимента привозимой в Узбекистан из Ирана плодоовощной продукции. Кроме картофеля в республики импортировали тепличный перец, арбузы, тепличные помидоры, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажан, изюм и сушёные овощи. Однако объёмы продуктов были сравнительно небольшие, за исключением сушёных овощей и перца, импорт которых достиг больше 100 тонн.


  •   Просмотров Сегодня: 0

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Страны СНГ нарастили объёмы поставок плодоовощного сырья в Россию
    » Украина увеличила экспорт картофеля в два раза
    » Армении удастся в 2018 году увеличить экспорт плодоовощной продукции — Минсельхоз
    » Объем производства картофеля в Армении составляет 210 тыс. т, против 40 тыс. т за прошлый год
    » Министр нефти Ирана посетит Армению – посол
    » Туркменские агропроизводители завершат сдачу плодоовощной продукции
    » Туркменистан увеличил экспорт плодоовощной продукции
    » Узбекистан экспортировал 13,4 тыс тонн хурмы в январе-сентябре 2020 года
    » В Дашогузском велаяте Туркменистана собрано порядка 20 тысяч тонн картофеля
    » В планах Кабмина Беларуси за год собрать 5,8 млн тонн картофеля и 1,8 млн тонн овощей
    » Туркменские предприниматели планируют увеличить экспортные поставки овощей за рубеж
    » На рост цен повлияло изменение спроса и предложения» — С. Галстян
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Узбекистане резко возрос импорт продуктов из Ирана

    • 19:02
    • 0
    • 0

    Никол Пашинян поддерживает переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ

    • 16:12
    • 0
    • 0

    Молдова приветствовала подписание декларации в Глазго о защите лесов и землепользовании

    • 16:07
    • 0
    • 0

    С рабочим визитом в Армении находиться Президент Республики Арцах

    • 14:58
    • 55
    • 0

    Миссия ОБСЕ в Ашхабаде провела встречу по правовому статусу СМИ в интернете

    • 14:12
    • 0
    • 0

    Россия и Казахстан готовы наращивать существующие формы взаимодействия и развивать новые

    • 13:30
    • 0
    • 0

    Киргизия осуществила импорт обещанной электроэнергии из Туркменистана уже на 60%

    • 13:29
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 70951
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68943
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63901
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56313
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51362
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45706
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43896
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 535
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 548
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 506
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 546
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 523
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 511
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 505
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА