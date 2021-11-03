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Миссия ОБСЕ в Ашхабаде провела встречу по правовому статусу СМИ в интернете

  • 03.11.2021, 14:12,
  • В Мире + Европа
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Миссия ОБСЕ в Ашхабаде провела встречу по правовому статусу СМИ в интернетеМиссия ОБСЕ в Ашхабаде в режиме видео-встречи провела семинар о правовом статусе СМИ в интернете. Участники мероприятия, европейские эксперты, депутаты меджлиса Туркменистана, судьи, юристы, адвокаты, журналисты обсудили такие юридические и общественные аспекты, как распространение, регулирование фейков, диффамации и язык вражды, воздействие искусственного интеллекта в медиа-пространстве, функции интернет-журналистики. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Немецкие и грузинские эксперты рассказали участникам о европейских стандартах по работе СМИ в интернет-пространстве, какие используются юридические инструменты при работе, какой правовой статус у интернет-организаций представляющих свои цифровые услуги, как и каким образом может влиять программное обеспечение на свободу слова в интернете.

Участники также подняли вопрос о важности понятия медиа-грамотность, обменялись точками зрения по роли и функциям журналистики, какие подходы надо уделять в первую очередь в деятельности интернет-СМИ.

Глава ОБСЕ в Ашхабаде Уильям Лиф отметил, что в настоящее время быстро развивающиеся инновационные технологии сильно увеличили роль средств массовой информации в работе защиты демократии, мира и стабильности.


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