Туркменистан и Россия подписали совместный Меморандум о взаимодействии в сфере сейсмологии

Председатель Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана Гульджемал Сарыева и глава Института физики Земли имени О.Ю.Шмидта Академии Наук Российской Федерации Сергей Тихоцкий 3 ноября провели переговоры в онлайн-формате. По завершению встречи стороны подписали общий Меморандум о партнёрстве, который направлен на укрепление туркмено-российского сотрудничества во внедрении программ, обмене собственным опытом, решении важнейших исследовательских задач в таких сферах, как сейсмология, геодинамика и геофизика. Об этом сообщила электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

С туркменской стороны было отмечено, что подписание данного документа, целью которого является расширение академического партнёрства двух стран в вопросах эффективного и своевременного решения первоочерёдных задач в области сейсмологии, стало историческим событием в жизни государств. Подчёркнуто, что надо в первую очередь акцентировать внимание на изучении физики источника землетрясения, спутниковое наблюдение поверхности Земли, оценке сейсмической опасности, прогнозировании всевозможных подземных толчков разного вида.

Собеседники пришли к единому мнению о том, что ключевой частью двустороннего партнёрства является повышение продуктивности обработки, исследования и объяснения сейсмологических, геофизических и деформационных информаций в различных геологических ситуациях, создание лучших каталогов по данному аспекту и действенное взаимодействие двух стран при появлении сильнейших землетрясений.