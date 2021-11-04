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Азербайджанцы засрали свою мечеть в Баку.

Азербайджанцы засрали свою мечеть в Баку. 
Азеры любят говорить про якобы 60+ уничтоженных в Арцахе мечетях, но не могут показать фотографии даже 15. Кстати во всем Азербайджане всего около 30 мечетей, и только в Карабахе их аж 60+. Больные люди ничего не скажеш. Получается что каждая семья в Карабахе имела свою мечеть. И это при том что азербайджанцев на этой территории было максимум 17% при 200.000 тысячном населении армян.  Ну, как говорится, Бог им судья.

А пока взглянем на Мечеть Шаха Султана Гусейна (Şah Sultan Hüseyn məscidi), построенную в XVIII веке (год окончания постройки - 1752) и расположенную в бакинском поселке Новханы.

1752 - это приблизительно время основания Карабахского ханства, следовательно, эта мечеть старше абсолютно любой мечети в Арцахе.
Азербайджанцы свиньи
Местные жители засрали святыню и продолжают это делать. И это не единственное мвятое место в Азербайджане.
Как заявил руководитель пресс-службы Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Фариз Гусейнли, мечеть Шаха Султана Гусейна (Şah Sultan Hüseyn məscidi), построенная в XVIII веке и расположенная в бакинском поселке Новханы, 2 августа 2001 года решением Кабинета министров АР внесена в список официально охраняемых государством памятников архитектуры и культуры местного значения.
«Мечеть и территория вокруг нее несколько раз очищались. Но через некоторое время жители поселка вновь начинали бросать тут бытовой мусор, и ходить по нужде. К сожалению, это продолжается регулярно и боротся с этим невозможно. Здесь же огромное количество использованных шприцев, оставленных наркоманами.
Noldu?
 
Азербайджанцы засрали свою мечеть в Баку. 
https://t.me/reartsakh/10596

  Источник:FMG NEWS
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