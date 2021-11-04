﻿ 9 ноября в Палате общин Парламента Британии будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян.

9 ноября в Палате общин Парламента Британии в первом чтении будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян.

«Когда проект пройдет эту стадию, Великобритания сделает еще один шаг, приближающий ее к официальному признанию Геноцида армян. Безнаказанное преступление является поощряемым преступлением», - заявил Армянский национальный комитет.

Уничтожение армян в Османской империи считается первым геноцидом XX века.



В 1915-1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи были уничтожены около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел.



Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.



Первым геноцид армян официально признал и осудил Уругвай. 20 апреля 1965 года парламент страны принял закон "О Дне памяти жертв геноцида армян".



29 апреля 1982 года парламент республики Кипр официально признал геноцид армян 1915 года.



22 ноября 1988 года Армянская ССР, входившая в состав Советского Союза, приняла закон "Об осуждении геноцида 1915 года в Османской Турции", согласно которому 24 апреля было объявлено Днем памяти жертв геноцида армян и объявлено нерабочим днем. В современной Армении ежегодно 24 апреля отмечают день памяти жертв геноцида армян в Османской империи.



Сенат Аргентины 5 мая 1993 года принял резолюцию, в которой заявил о солидарности с армянской общиной, жертвами первого геноцида XX века.



Резолюция по случаю годовщины геноцида армян также была принята сенатом в 2003, 2005 годах. В марте 2004 года была принята декларация в знак солидарности с армянской общиной.



В 2006 году был принят закон, провозглашающий 24 апреля "Днем действий за терпимость и уважением между народами".



14 апреля 1995 года Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление, осуждающее организаторов геноцида армян 1915-1922 годах и признающее 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян.





25 апреля 1996 года парламент Греции принял решение о признании 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа, осуществленного Османской Турцией в 1915 году.



3 апреля 1997 года палата депутатов Ливана приняла, резолюцию в которой заявила о своей солидарности с армянским народом. 11 мая 2000 года парламент Ливана принял резолюцию, в которой признал и осудил геноцид против армянского народа.



26 марта 1998 года Сенат Бельгии принял резолюцию, согласно которой признается факт геноцида армян в 1915 году в Османской Турции и обратился к правительству современной Турции также признать его.



10 ноября 2000 года папа Римский Иоанн Павел II, глава Ватикана, признал и осудил геноцид армян в Османской Турции 1915 года.



Парламент Италии 16 ноября 2000 года принял резолюцию о признании геноцида армян.



29 января 2001 года президент Франции Жак Ширак подписал закон о признании геноцида армянского народа. Ранее закон был принят Национальным собранием и Сенатом. С 2019 года во Франции 24 апреля отмечается День памяти жертв Геноцида армян в Турции.



13 июня 2002 года Сенат Канады принял резолюцию, признающую геноцид армян и утверждающую 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян. 21 апреля 2004 года Палата общин парламента Канады признала геноцид армян 1915 года в Османской Турции.



Национальный совет Швейцарии 16 декабря 2003 года принял резолюцию с признанием геноцида армян 1915 года.



30 ноября 2004 года национальный совет Словакии признал геноцид армян.



Палата представителей Нидерландов признала геноцид армян 21 декабря 2004 года.



19 апреля 2005 года парламент Польши признал геноцид армян в Турции во время Первой мировой войны.



Парламент Венесуэлы 14 июля 2005 года принял резолюцию по признанию геноцида армян.



15 декабря 2005 года Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую геноцид армян 1915 года в Османской империи.



5 июня 2007 году Сенат Чили принял резолюцию, в которой осудил геноцид армян и призвал правительство страны поддержать армянский народ.



11 марта 2010 года депутаты парламента Швеции приняли резолюцию и признали геноцидом массовые убийства армян в Турции в 1915 году.



Парламент Боливии признал геноцид армянского народа 27 ноября 2014 года.



17 марта 2015 года парламент Сирии признал геноцид армянского народа.



24 апреля 2015 года парламент Австрии признал и осудил геноцид армян в Османской империи в 1915 году.



24 апреля 2015 года парламент Болгарии принял резолюцию об осуждении массовых убийств армян в Османской империи в период с 1915 по 1922 год. Документ устанавливает 24 апреля как День памяти жертв, в тексте резолюции не используется слово "геноцид".



Парламент Люксембурга 6 мая 2015 года принял резолюцию о признании геноцида армян.



21 мая 2015 года Федеральный Сенат Бразилии единогласно признал факт геноцида армян.



19 мая 2015 года парламент Дании принял резолюцию, в которой было указано, что "принудительные депортации, массовые убийства и другие нападения" произошли в отношении армян 1915 году, но официально термин "геноцид" не использовался.



Сенат Парагвая 29 октября 2015 года признал геноцид армян.



2 июня 2016 года бундестаг Германии принял резолюцию, которая признает преступления против армян в 1915 году геноцидом.



Парламент Чехии 25 апреля 2017 года принял резолюцию о признании геноцида армян.



Парламент Португалии 26 апреля 2019 года принял резолюцию о признании геноцида армян.



Совет министров Временного правительства на востоке Ливии в апреле 2019 года признал геноцид армян.



Палата представителей США 29 октября 2019 года проголосовала за признание геноцида армян. Аналогичные резолюции вносились годами, но не получали поддержки конгрессменов.



Геноцид армян также признан на уровне местных органов власти в Австралии, Аргентине, Канаде, Швейцарии, Великобритании, Испании, Италии, США.



Геноцид армян признали свыше 49 американских штатов, австралийский штат Новый Южный Уэльс, канадские провинции Британская Колумбия, Онтарио (город Торонто включительно) Квебек (включая город Монреаль), швейцарские кантоны Женева и Во, Уэльс (Великобритания), более 90 итальянских коммун, несколько провинций и муниципалитетов в Испании.



Геноцид армян признан и осужден влиятельными международными организациями, такими как Европейский парламент, Совет Европы, Всемирный Совет церквей и др.



Вопрос признания геноцида является одним из главных препятствий в нормализации отношений между Арменией и Турцией.



Об этом сообщает Армянский национальный комитет Великобритании. Законопроект был внесен депутатом Тимом Лоутоном.