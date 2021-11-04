﻿ Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы.


 
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Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы.

 
На всей территории Республики Арцах идет большая стройка. Строятся дороги, школы, детские сады, водохранилища, жилые комплексы, деревни, одним словом красавец Арцах облагораживается и развивается. Вот только небольшая часть работ. 
 
 
Началось строительство нового жилого квартала в северо-восточной части села Норагюх Аскеранского района Республики Арцах. Общая площадь населенного пункта в проектном расчете 32,0 га. Район будет застроен одно- или двухэтажными домами. Площадь земельных участков около дома составит 1200 квадратных метров.
 
 
5-километровая трасса (М-2) Степанакерт-Дрмбон до села Дахрав, будет заасфальтирована. Начались земляные работы. Асфальтирование трассы завершится в октябре 2022 года.
 
Началось строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома в Степанакерте. Строительная площадь здания составляет 481 квадратный метр. В многоквартирном жилом доме спроектировано 23 квартиры, из них однокомнатная - 2 квартиры, двухкомнатная - 5 квартир, трехкомнатная - 14 квартир, четырехкомнатная - 2 квартиры. Территорию планируют благоустроить. Здание строится на улице Мартуни 45.
 Началось строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома в Степанакерте
 
Благоустраивается дорога протяженностью 1 км от перекрестка села Бердашен до Ашана Мартунинского района Арцаха. На данный момент земляные работы, мощение и установка дренажной системы участка дороги завершены.
Благоустраивается Степанакерт 
 
Завершается строительство многоквартирных жилых домов на территории бывшего завода строительных материалов на улице Туманяна в городе Степанакерт. В настоящее время ведется внутренняя и внешняя отделка зданий. В домах 153 квартиры — будут сданы в эксплуатацию в конце года.
 
В пригородном квартале Старый Арменаван столицы Арцаха ведутся работы по асфальтированию и благоустройству улиц.
Благоустраивается Арцах
 
 

  Источник:FMG NEWS
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