﻿ Оперативно-тактические военные учения и сил ПВО Армении с привлечением С-300, а также

Учения сил ПВО с привлечением С-300 прошли в Армении

Оружие и технику привели в боевое положение, личный состав занял позиции. Военнослужащие показали хорошую подготовку и знания, сообщает пресс-служба Минобороны.

Со 2 по 4 ноября в войсковой части N прошли трехэтапные оперативно-тактические учения.

На первом этапе войсковая часть Х и подчиненные воинские части провели «Полные» мероприятия боевой подготовки, подразделения были выведены с мест постоянной дислокации, развернуты полевые пункты управления в обозначенных районах.