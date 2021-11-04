﻿ Оперативно-тактические военные учения и сил ПВО Армении с привлечением С-300, а также

Учения сил ПВО с привлечением С-300 прошли в Армении
Оружие
и технику привели в боевое положение, личный состав занял позиции.
Военнослужащие показали хорошую подготовку и знания, сообщает
пресс-служба Минобороны.
Со 2 по 4 ноября в войсковой части N прошли трехэтапные оперативно-тактические учения.
На
первом этапе войсковая часть Х и подчиненные воинские части провели
«Полные» мероприятия боевой подготовки, подразделения были выведены с
мест постоянной дислокации, развернуты полевые пункты управления в
обозначенных районах.
На
втором этапе была разыграна оборонительная операция, в ходе которой,
согласно плану развития обстановки, были даны введения, на основании
которых были проведены наступательные действия на третьем этапе.
Участники учения повысили свои профессиональные знания и практические
навыки.