Президент Туркменистана приглашён с рабочим визитом в Египет

Руководитель Египта Абдель Фаттах Аль Сиси 3 ноября отправил главе туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову поздравительное послание, в котором подчеркнул о том, что туркменского лидера ожидают с рабочей поездкой в египетской столице для проведения ряда встреч, чтобы рассмотреть актуальные вопросы касательно принятия дальнейших шагов по укреплению партнёрства между государствами. Также он выразил искреннюю надежду на организацию личной встречи с Бердымухамедовым в рамках его визита в Каир. Об этом сообщила электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

В своём письме египетский лидер лично от своего имени и от лица всего народа поздравил туркменского коллегу и жителей страны с 30-летней годовщиной священной независимости государства и от чистого сердца пожелал крепкого здоровья всем, счастья, процветания, прогресса и благополучия.

Отмечено, что во время пребывания Бердымухамедова в египетской столице будут обсуждены вопросы на повестке дня, связанные с текущим положением дел между странами, а также путями расширения взаимовыгодных отношений в интересах двух дружественных народов.