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Украинский депутат Лерос показал Зеленскому непристойный жест

  • 05.11.2021, 15:05,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украинский депутат Лерос показал Зеленскому непристойный жестПредставитель Верховной Рады Гео Лерос 4 ноября показал лидеру страны Владимиру Зеленскому непристойный жест. Это произошло во время заседания парламента. На данный момент законодательный орган госвласти решает каким образом отреагировать на данные действия, сообщает пресс-служба Рады.

Лерос начал своё выступление в рамках заседания со слов о том, что он не боится говорить правду. По его словам, его также не пугает сценарий давления со стороны представителей правоохранительных органов, который однозначно будет реализован по инициативе президента Украины.

— Вы (обращение к Зеленскому — прим. ред.) — главный предатель в стране, — сказал депутат.

После этого чиновнику выключили микрофон. Парламентарий возмутился подобными действиями, и, выходя из-за трибуны, показал Зеленскому средний палец. Представитель фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева призвала регламентный комитет отреагировать на подобное отношение к руководству страны.

Напомним, что ранее Лерос занимал пост советника главы государства. В конце августа этого года в соцсетях он сообщил, что кто-то намерено сжёг его автомобиль.


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