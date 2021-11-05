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Между Белоруссией и Россией утверждена Военная доктрина Союзного государства

Между Белоруссией и Россией утверждена Военная доктрина Союзного государстваВ ходе дистанционного заседания Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, была утверждена новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Было отмечено, что непосредственное подписание документа будет произведено в рабочем порядке. 

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выступая на заседании отметил, что разработка и принятие данного свода вызвано трансформацией военно-политической обстановки в регионе, появлением очередных вызовов и угроз в адрес Белоруссии и России, а также беспрецедентным давлением на страны из вне.

Новый военный документ функционально будет ориентирован на повышение уровня согласованности защитной политики, своевременную адаптацию задач оборонных ведомств с учётом указанных военно-политических изменений ситуации, дополнил госсекретарь.

В работе заседания ВГС сторонами также была утверждена концепция миграционной политики, определяющая векторы деятельности МВД, органов госбезопасности, пограничных и внешнеполитических ведомств двух государств.


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