Между Белоруссией и Россией утверждена Военная доктрина Союзного государства

В ходе дистанционного заседания Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, была утверждена новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Было отмечено, что непосредственное подписание документа будет произведено в рабочем порядке.

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выступая на заседании отметил, что разработка и принятие данного свода вызвано трансформацией военно-политической обстановки в регионе, появлением очередных вызовов и угроз в адрес Белоруссии и России, а также беспрецедентным давлением на страны из вне.

Новый военный документ функционально будет ориентирован на повышение уровня согласованности защитной политики, своевременную адаптацию задач оборонных ведомств с учётом указанных военно-политических изменений ситуации, дополнил госсекретарь.

В работе заседания ВГС сторонами также была утверждена концепция миграционной политики, определяющая векторы деятельности МВД, органов госбезопасности, пограничных и внешнеполитических ведомств двух государств.