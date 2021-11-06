«Звезда» — «Барс»: к прыжку готовы!

7 ноября в рамках регулярного Чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути столичная «Звезда» примет у себя на льду казанский «Барс».

«Звезда» после трудной, но заслуженной победы над «Дизелем» (3:1) собиралась взять верх и над своим следующим оппонентом.

А «Барс» встречался на выезде с «Рубином». И в Тюмени казанцы оказались сильнее 3:2. А чуть ранее казанские хоккеисты уступили в Ханты-Мансийске «Югре» (1:4). В принципе, силы соперников на данный момент вполне сопоставимы. Борьба будет очень упорной и вполне может перерасти в серию буллитов. А там? Там верх возьмут хозяева.

Прогноз – 4:3 (Б).

Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути.

«Звезда» Москва – «Барс» Казань

7 ноября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). 13.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.