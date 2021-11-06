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«Звезда» — «Барс»: к прыжку готовы!

  • 06.11.2021, 13:42,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

7 ноября в рамках регулярного Чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути столичная «Звезда» примет у себя на льду казанский «Барс».





«Звезда» после трудной, но заслуженной победы над «Дизелем» (3:1) собиралась взять верх и над своим следующим оппонентом.





А «Барс» встречался на выезде с «Рубином». И в Тюмени казанцы оказались сильнее 3:2. А чуть ранее казанские хоккеисты уступили в Ханты-Мансийске «Югре» (1:4). В принципе, силы соперников на данный момент вполне сопоставимы. Борьба будет очень упорной и вполне может перерасти в серию буллитов. А там? Там верх возьмут хозяева.





Прогноз – 4:3 (Б).





Хоккей. Высшая Хоккейная Лига – Кубок Шёлкового пути.





«Звезда» Москва – «Барс»  Казань





7 ноября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА (Малая арена). 13.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.


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