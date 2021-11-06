ЦСКА – СКА: всегда повышенный интерес

7 ноября ЦСКА в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги сыграет на своём льду с одноклубниками из питерского СКА.
Понятно, что ЦСКА сейчас не фаворит предстоящего матча. И будет интересно, как СКА с позиции силы это докажет. Тем более после двух домашних поражений подряд!
Да, шансов у гостей на положительный исход больше. Но разве хозяева не оставят все силы для победы и не сделают всё возможное, чтобы обыграть принципиального соперника? Опять же после пятничной победы по буллитам над «Витязем» настроение у столичной команды будет приподнятое.
Прогноз – 2:3.
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига. Сезон 2021-2022. Регулярный чемпионат.
ЦСКА – СКА Санкт-Петербург
7 ноября 2021 года. Москва. МСК ЦСКА Арена. 17.00
Текст: Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев, Олег Беспалов.