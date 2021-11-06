«Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов

Московский «Спартак» 7 ноября в матче 14 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома своих земляков из «Локомотива».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Обе команды в середине недели играли в Лиге Европы. И надо сказать, что результаты получились для нашего уровня совсем неплохими. «Локомотив» сумел отыграться в Стамбуле против «Галатасарая», а «Спартак» не проиграл на выезде «Лестеру». Обе игры завершились со счётом 1:1. И вот на этом фоне нас ждёт очередное столичное дерби.

С одной стороны, обе команды получили неплохой заряд уверенности, а с другой, конечно же, очень устали. Весь скажем откровенно, обойма у соперников не самая глубокая.

Фаворита в предстоящей встрече не будет. Как и победы одной из команд. Самый вероятный исход – ничья.

Прогноз – 1:1.

Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 14 тур.

«Спартак» Москва – «Локомотив» Москва

Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)

7 ноября 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 19.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.