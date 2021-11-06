«Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов

Московский «Спартак» 7 ноября в матче 14 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома своих земляков из «Локомотива».
Обе команды в середине недели играли в Лиге Европы. И надо сказать, что результаты получились для нашего уровня совсем неплохими. «Локомотив» сумел отыграться в Стамбуле против «Галатасарая», а «Спартак» не проиграл на выезде «Лестеру». Обе игры завершились со счётом 1:1. И вот на этом фоне нас ждёт очередное столичное дерби.
С одной стороны, обе команды получили неплохой заряд уверенности, а с другой, конечно же, очень устали. Весь скажем откровенно, обойма у соперников не самая глубокая.
Фаворита в предстоящей встрече не будет. Как и победы одной из команд. Самый вероятный исход – ничья.
Прогноз – 1:1.
Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 14 тур.
«Спартак» Москва – «Локомотив» Москва
Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
7 ноября 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 19.00.
Текст: Антон Буялов.
Фото: Олег Бухарев.