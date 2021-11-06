﻿ «Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 11:24 – Объём экспорта из иранского Серахса в Туркменистан вырос в три раза 
  • 19:59 – 9 ноября в Палате общин Парламента Британии будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян. 
  • 22:28 – Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы. 
  • 09:23 – Никол Пашинян отметил важность расширения армяно-российской связи в области науки 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 14:36 – Ликвидация и почти поголовное выдворение азербайджанцев - это вопрос национальных интересов и безопасности России 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов

  • 06.11.2021, 09:40,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Московский «Спартак» 7 ноября в матче 14 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» примет у себя дома своих земляков из «Локомотива».





Дмитрий Баринов. ФК Локомотив
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Обе команды в середине недели играли в Лиге Европы. И надо сказать, что результаты получились для нашего уровня совсем неплохими. «Локомотив» сумел отыграться в Стамбуле против «Галатасарая», а «Спартак» не проиграл на выезде «Лестеру». Обе игры завершились со счётом 1:1. И вот на этом фоне нас ждёт очередное столичное дерби.





С одной стороны, обе команды получили неплохой заряд уверенности, а с другой, конечно же, очень устали. Весь скажем откровенно, обойма у соперников не самая глубокая.





Фаворита в предстоящей встрече не будет. Как и победы одной из команд. Самый вероятный исход – ничья.





Прогноз – 1:1.





Футбол. Тинькофф – Российская Премьер-Лига. 14 тур.





 «Спартак» Москва – «Локомотив» Москва





Главный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург)





7 ноября 2021 года. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 19.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 20

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников
    » «Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей
    » «Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?
    » ЦСКА – «Крылья Советов»: кто сделает рывок?
    » ЦСКА – «Спартак»: главное дерби страны
    » «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк
    » ЦСКА – «Спартак»: серьёзный разогрев на молодёжном уровне
    » «Спартак» — «Уфа»: матч без интриги?
    » «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби
    » «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?
    » «Локомотив» после Лиги Чемпионов: найти силы на «Ротор»
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Объём экспорта из иранского Серахса в Туркменистан вырос в три раза

    • 11:24
    • 0
    • 0

    ЦСКА – СКА: всегда повышенный интерес

    • 11:24
    • 8
    • 0

    «Спартак» — «Локомотив»: очередное главное дерби после локальных успехов

    • 09:40
    • 20
    • 0

    Никол Пашинян отметил важность расширения армяно-российской связи в области науки

    • 09:23
    • 0
    • 0

    «Спартак» — «Динамо» Минск: кто кого перетянет?

    • 23:03
    • 46
    • 0

    «Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников

    • 20:24
    • 45
    • 0

    Подведены итоги VI Международного фестиваля «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова

    • 17:21
    • 0
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71074
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68981
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63939
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56349
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51396
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45740
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43923
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 562
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 577
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 531
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 573
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 552
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 541
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 537
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА