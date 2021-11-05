﻿ «Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 15:05 – Украинский депутат Лерос показал Зеленскому непристойный жест 
  • 16:12 – Никол Пашинян поддерживает переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ 
  • 22:28 – Республика Арцах благоустраивается | Строятся дороги, жилые комплексы, водохранилища, школы и трубопроводы. 
  • 19:59 – 9 ноября в Палате общин Парламента Британии будет обсуждаться законопроект о признании Геноцида армян. 
  • 17:06 – В Ереване достроили скейт парк в центре города. 
  • 14:36 – Ликвидация и почти поголовное выдворение азербайджанцев - это вопрос национальных интересов и безопасности России 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников

  • 05.11.2021, 20:24,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Московское «Динамо» в матче 14 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет у себя дома «Краснодаром».





ФК Краснодар. Виктор Ганчаренко
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




На обе команды комплименты порой сыплются даже через край. Но мы видим, что из года в год, в «Динамо» и «Краснодаре» результатов нет. Более того, оба клуба срываются ещё на подходе к нему. 





В предыдущем туре «динамовцы» уступили в Питере «Зениту» (1:4), а «быки», которых возглавляет ещё один «свежий ветер» нашего футбола Виктор Ганчаренко,  проиграли у себя дома «Крылья Советам» (0:1). В итоге, обе команды в очередной раз находятся рядом с призовыми местами, но в реальности далеки от большой победы.





Что нас ждёт в Петровском парке? Ничья. Не слишком результативная.





Прогноз – 1:1.





Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 14 тур.





 «Динамо» Москва – «Краснодар»





Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж)





6 ноября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 16.30.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.


  •   Просмотров Сегодня: 17

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » ЦСКА – «Ростов-Дон»: на фоне неудач в Лиге Чемпионов
    » «Динамо» — «Витязь»: всегда тесные связи
    » «Локомотив» — «Сочи»: встреча соседей
    » «Динамо» — «Химки»: когда, если не сейчас?
    » ЦСКА – «Крылья Советов»: кто сделает рывок?
    » «Динамо» — «Нижний Новгород»: приезд Кержакова в Петровский парк
    » «Динамо» — «Авангард»: суперафиша на старте сезона!
    » «Казанка» — «Динамо-2»: дерби фарм-клубов
    » «Олимп-Долгопрудный» — «Динамо-2»: закрытие всех вопросов?
    » «Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » «Динамо» остановит Нобоа и «Сочи»?
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    «Спартак» — «Динамо» Минск: кто кого перетянет?

    • 23:03
    • 15
    • 0

    «Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников

    • 20:24
    • 17
    • 0

    Украинский депутат Лерос показал Зеленскому непристойный жест

    • 15:05
    • 42
    • 0

    Президент Туркменистана приглашён с рабочим визитом в Египет

    • 14:10
    • 44
    • 0

    Между Белоруссией и Россией утверждена Военная доктрина Союзного государства

    • 12:52
    • 60
    • 0

    Армянская сторона призывает ПАСЕ к участию в урегулировании территориального вопроса

    • 11:37
    • 38
    • 0

    В Кыргызстане в ближайшее время откроется региональный кинологический центр

    • 11:08
    • 61
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 71051
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 68971
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 63934
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 56343
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 51390
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 45734
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 43916
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 558
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 567
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 527
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 569
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 547
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 534
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 530
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА