«Динамо» — «Краснодар»: встреча талантов и поклонников

Московское «Динамо» в матче 14 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет у себя дома «Краснодаром».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

На обе команды комплименты порой сыплются даже через край. Но мы видим, что из года в год, в «Динамо» и «Краснодаре» результатов нет. Более того, оба клуба срываются ещё на подходе к нему.

В предыдущем туре «динамовцы» уступили в Питере «Зениту» (1:4), а «быки», которых возглавляет ещё один «свежий ветер» нашего футбола Виктор Ганчаренко, проиграли у себя дома «Крылья Советам» (0:1). В итоге, обе команды в очередной раз находятся рядом с призовыми местами, но в реальности далеки от большой победы.

Что нас ждёт в Петровском парке? Ничья. Не слишком результативная.

Прогноз – 1:1.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 14 тур.

«Динамо» Москва – «Краснодар»

Главный судья – Владимир Москалёв (Воронеж)

6 ноября 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 16.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.